Sumar censura la "indignidad" del PP por no condenar el "genocidio" y critica que Ayuso posara con el equipo israelí

Newsroom Infobae

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha censurado la "indignidad" del PP por hacer "piruetas retóricas" con tal de no condenar "el genocidio" en Gaza, y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por posar en una foto con el equipo israelí de ciclismo Israel-Premier Tech.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, el ministro de Sumar ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su "rapidez" para "ver una violencia ubicua y extraordinaria" en las protestas propalestinas en la última etapa de La Vuelta ciclista a España, y "no ver un genocidio" en Gaza.

"Lleva una semana negándolo, haciendo piruetas retóricas, como estamos viendo hacer a toda la derecha y al Partido Popular, acusando al Gobierno de intentar utilizar la causa palestina para no hablar de otras cosas. Pero qué vergüenza es esa, pero qué indignidad", ha lamentado.

A renglón seguido se ha referido a la carta que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicó este domingo en la red social X refiriéndose a los palestinos muertos por los ataques de Israel como "pérdidas civiles de personas de origen palestino". "No le cupo una denuncia del genocidio", ha criticado Bustinduy.

También se ha referido a "la señora Ayuso", que "fue a hacerse fotos con el equipo de un Estado que está asesinando, matando de hambre a niños y a población civil inocente", calificando como una "indignidad".

"Más allá de la trifulca política, más allá del ruido, más allá de lo que está intentando hacer el Partido Popular esta semana (...) esta indignidad les va a perseguir para siempre", ha añadido el ministro de Derechos Sociales, acusando a los 'populares' de "complicidad" con lo que está ocurriendo en Gaza.

Con todo, ha expresado su "orgullo" de que durante un mes, "de manera ejemplar y pacífica", "en toda la geografía del Estado", ha habido ciudadanos que "se han movilizado para alzar la voz y demostrarle al mundo" que España "no mira hacia otra parte" y que "la indiferencia cómplice será la de otros, pero no la del pueblo español".

"ES DEMENCIAL QUE FEIJÓO NO HAYA CONDENADO EL GENOCIDIO"

Por su parte, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tildado de "absolutamente demencial" que Feijóo "no haya condenado" aún el genocidio en Gaza y ha asegurado que el PP estaba "profundamente incómodo" con la movilización social en la última etapa de La Vuelta ciclista para protestar contra la presencia de Israel en esta competición.

Es más, ha criticado que es "intolerable" que el PP siga sin denunciar la "barbaridad" que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino y le ha afeado una "absoluta de credibilidad en materia de política exterior" por parte del principal partido de la oposición, dado que no le ha escuchado quejarse cuando se excluyó a Rusia de eventos deportivos y culturales tras su "invasión criminal" a Ucrania.

Urtasun ha expresado su orgullo por las protestas propalestinas de este domingo en Madrid y ha insistido en que Sumar insiste en la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, pese a que en este punto mantienen una diferencia con el PSOE.

Aparte, ha subrayado que Sumar quiere que el decreto de embargo a la compraventa de armas de Israel y las medidas de sanción contra varios ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu se aprueben cuanto antes, a ser posible este martes en el Consejo*de*Ministros.

