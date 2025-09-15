Espana agencias

Sánchez reúne este lunes a la Interparlamentaria del PSOE en el arranque del nuevo curso político

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes 15 de septiembre a la comisión Interparlamentaria, es decir a todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas en el inicio del nuevo curso político, para poner sobre la mesa las líneas por las que quiere que discurran los próximos meses en el marco parlamentario.

El Gobierno quiere retomar el pulso de la legislatura para cumplir su objetivo de llevarla hasta el año 2027, aunque por el momento está lejos de un acuerdo para aprobar los primeros Presupuestos Generales del Estado de este mandato.

La reunión de los parlamentarios socialistas se produce después de que el Gobierno haya sufrido una importante derrota parlamentaria con la caída del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que no ha superado las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts.

Aunque se trata de una iniciativa del Gobierno, el PSOE ha tratado de desvincularse de la norma en lo posible, dejando claro que la negociación ha estado en manos de la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, que ha visto caer su proyecto estrella de la legislatura.

Previsiblemente Sánchez intentará desarrollar en los próximos meses el plan de medidas anticorrupción anunciado para hacer frente a la entrada en prisión este verano de su exnúmero tres, Santos Cerdán, por un presunto caso de corrupción que también afecta al exministro José Luis Ábalos.

Entre las 15 medidas que componen este plan está la creación de una Agencia independiente, la creación de una lista negra de empresas condenadas por corrupción para impedir que contraten con la administración pública o controles aleatorios de patrimonio de altos cargos.

En el horizonte cercano están también las primeras citas electorales que, en principio, se llevarán a cabo en 2026, las elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía, que el PSOE afronta con dos candidatos nuevos, la vicepresidenta María Jesús Montero y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox inicia mañana el curso exhibiendo a sus aliados para impulsarse, en pleno auge en las encuestas a costa del PP

Vox inicia mañana el curso

Piden cuatro años de prisión para tres acusados de tener una plantación de cannabis en Noez (Toledo)

Piden cuatro años de prisión

Sumar cree que Díaz sale reforzada pese a la derrota con la reducción de jornada y justifica su tono duro ante Junts

Sumar cree que Díaz sale

Abascal acusa a Sánchez de querer "la violencia en las calles" para "mantener el poder" tras suspenderse la Vuelta

Abascal acusa a Sánchez de

Abascal acusa a Sánchez de querer "la violencia en las calles" para "mantener el poder" tras la suspensión de la Vuelta

Abascal acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia Navarra concede a

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

ECONOMÍA

Cuántos euros me dan por

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao