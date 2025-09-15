Espana agencias

López defiende que tienen "el deber" de seguir aunque no tengan PGE para aplicar medidas sociales y que no llegue Vox

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este lunes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene "el deber" de seguir gobernando aunque no pueda aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), para continuar aplicando medidas sociales y para que no llegue un Ejecutivo en el que estaría la "ultraderecha" de Vox.

"Lo que no puedo justificar es que pueda llegar a este país un Gobierno que, por cierto, sería con la ultraderecha" ha indicado en referencia a una hipotética coalición con el PP de Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo de Europa Press.

A su juicio, si el PP gobierna tendría que hacerlo de la mano de Vox porque Feijóo "no tira", una sensación que a su juicio se está extendiendo en sus propias filas: "Es una vocecita que se hace más grande en el PP", ha apuntado.

En ese sentido ha asegurado que el Gobierno tiene el "deber" de continuar aunque en esta legislatura no han conseguido aprobar ningunos Presupuestos y gobiernan con las cuentas aprobadas en el mandato anterior, de manera prorrogada.

"Si es para seguir subiendo las pensiones, para seguir subiendo el salario mínimo, si es para seguir combatiendo el cambio climático, se debe", ha insistido el ministro en la misma línea apuntada por Sánchez hace unas semanas, cuando aseguró que volverá a prorrogar los PGE si no puede aprobar unos nuevos.

Sostiene por tanto que "merece mucho la pena" a pesar de que tengan que "hacer esfuerzos todos los días" y "ceder muchas cosas". "Creo que merece mucho la pena porque el resultado final es el que importa", ha subrayado.

NO ES FÁCIL TENER NUEVOS PGE, PERO AGOTARÁN LA LEGISLATURA

En todo caso, López afirma que están trabajando para aprobar los PGE de 2026 aunque admite que "no es fácil" y a continuación, sobre la incertidumbre que genera la posición de Junts, que apoyó la investidura de Sánchez pero con frecuencia vota en contra del Gobierno, insiste en que van a agotar la legislatura.

"Solo hay dos formas de que termine una legislatura. Una es de un presidente de Gobierno firme en la disolución de la Cámara y convoque elecciones. Por si alguno tenía dudas, no va a pasar", ha zanjado. La otra opción, ha seguido, es una moción de censura, una opción que depende de la oposición, ha apuntado.

El ministro también ha sido preguntado por la votación de la semana pasada sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, frustrada por la negativa de PP, Vox y Junts. López ha negado que el ala socialista dejase sola a la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz al ser una iniciativa que abanderaba ella.

"El Gobierno está cohesionado y todos los ministros trabajamos juntos y nos ayudamos unos a otros en sacar todas las leyes que tenemos", ha indicado.

