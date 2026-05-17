Un fuego en una nave industrial de Peligros (Granada) obliga a parar el tráfico de trenes

Granada, 17 may (EFE).- Efectivos de los bomberos se emplean en las labores de extinción de un incendio declarado la tarde de este domingo en una nave textil del polígono industrial de Juncaril, en Peligros (Granada), cuya proximidad a las vías del tren ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre Albolote y Granada.

Según informa Adif, se ha previsto un plan alternativo de transporte por carretera para el tren de media distancia que conecta Granada con la estación de Huércal Viator. Los trenes de larga y media distancia que han de pasar por la vía han sido además detenidos en las estaciones.

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Según ha informado a EFE el centro coordinador de Emergencias 112, el incendio, que se ha declarado poco después de las 16:00 horas, ha levantado una columna de humo visible desde distintos puntos de la autovía.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, bomberos de distintos parques, incluidos los de Guadix, la Policía Local y el destacamento de Tráfico para atender posibles incidencias en la circulación.

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Según el 112, no constan de momento heridos. EFE