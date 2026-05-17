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Izuzquiza y Tania, campeonas del Beach Pro Tour Madrid femenino de voley playa

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Madrid, 17 may (EFE).- Sofía Izuzquiza y Tania Moreno cumplieron como primeras cabeza de serie y se proclamaron este domingo campeonas del Beach Pro Tour Madrid femenino, disputado en el Parque Deportivo Puerta de Hierro.

Izuzquiza y Tania batieron en la final a Belén Carro y Paula Soria (14) por 2-0 (21-19 y 21-14).

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En el duelo por la tercera plaza, la danesas Clara Windeleff y Astrid Mellmølle (13) ganaron por 2-0 (21-16 y 21-11) a las españolas y segundas favoritas Ana Vergara y Sofía González. EFE

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