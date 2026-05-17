Espana agencias

Ponsarnau: Ha sido clave que no nos deprimiéramos, pero ellos son muy buenos

Guardar
Google icon

València, 17 may (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, destacó tras la derrota en la cancha del Valencia Basket por 88-83 la capacidad de su equipo para no venirse abajo tras la buena primera parte de su rival, pero asumió la calidad de los jugadores del conjunto 'taronja' para decidir el choque.

"Ha sido clave que no nos deprimiésemos, eso nos hemos dicho en el descanso, que no debíamos pensar en el marcador sino en el trabajo. Hemos encontrado jugadores, a Justin (Jaworski) y a Triggvy (Hlinason) que nos ha dado solidez. El partido se ha puesto a cara o cruz. El triple de (Nate) Reuvers ha sido muy importante y la canasta sobre la que ha habido revisión que no ha sido, yo creo que por falta, también", apuntó en la rueda de prensa posterior al partido.

PUBLICIDAD

"Al final hemos encontrado acierto pero ellos son muy buenos y han acabado por encontrar sensaciones", añadió el técnico.

Ponsarnau dijo que la disputa de la Final a Cuatro de la Euroliga pudo haber marcado el partido del Valencia Basket. "Ellos están delante de una cita histórica y puede que hayan tenido un punto de bajar el tono pero nosotros lo hemos intentado", señaló.

PUBLICIDAD

"Hemos empezado bien pero, de repente, ellos han cambiado la marcha a una marcha de equipo de 'Final Four' y nosotros todo lo hacíamos muy mal, afectados por la impotencia y por el desacierto", apuntó el exentrenandor del Valencia, que se mostró satisfecho por los éxitos del que fuera su club.

"En València me siento como en casa, viví una etapa personal y profesional muy buena y guardaré un recuerdo fantástico por los títulos y por la gente. Ahora tengo otra casa que es Bilbao, en la que estoy muy a gusto pero no dejare de ser del Valencia y no sabéis la inmensa alegría que he tenido viendo la serie ante el Panathinaikos", desveló.

Respecto a la Final a Cuatro dijo que lo más importante es que los jugadores del Valencia "lo hacen muy bien" y que están "muy bien entrenados". "Les he deseado a Pedro (Martínez) y a todo el cuerpo técnico toda la suerte", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un fuego en una nave industrial de Peligros (Granada) obliga a parar el tráfico de trenes

Infobae

Izuzquiza y Tania, campeonas del Beach Pro Tour Madrid femenino de voley playa

Infobae

Sinner hace historia ante los suyos

Infobae

88-83. El Valencia resiste la exhibición de Jaworski y se reencuentra con el triunfo

Infobae

Comic Barcelona cierra una edición histórica para las autoras, con 92.000 visitantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

ECONOMÍA

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

DEPORTES

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas