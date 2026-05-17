Ponsarnau: Ha sido clave que no nos deprimiéramos, pero ellos son muy buenos

València, 17 may (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, destacó tras la derrota en la cancha del Valencia Basket por 88-83 la capacidad de su equipo para no venirse abajo tras la buena primera parte de su rival, pero asumió la calidad de los jugadores del conjunto 'taronja' para decidir el choque.

"Ha sido clave que no nos deprimiésemos, eso nos hemos dicho en el descanso, que no debíamos pensar en el marcador sino en el trabajo. Hemos encontrado jugadores, a Justin (Jaworski) y a Triggvy (Hlinason) que nos ha dado solidez. El partido se ha puesto a cara o cruz. El triple de (Nate) Reuvers ha sido muy importante y la canasta sobre la que ha habido revisión que no ha sido, yo creo que por falta, también", apuntó en la rueda de prensa posterior al partido.

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"Al final hemos encontrado acierto pero ellos son muy buenos y han acabado por encontrar sensaciones", añadió el técnico.

Ponsarnau dijo que la disputa de la Final a Cuatro de la Euroliga pudo haber marcado el partido del Valencia Basket. "Ellos están delante de una cita histórica y puede que hayan tenido un punto de bajar el tono pero nosotros lo hemos intentado", señaló.

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"Hemos empezado bien pero, de repente, ellos han cambiado la marcha a una marcha de equipo de 'Final Four' y nosotros todo lo hacíamos muy mal, afectados por la impotencia y por el desacierto", apuntó el exentrenandor del Valencia, que se mostró satisfecho por los éxitos del que fuera su club.

"En València me siento como en casa, viví una etapa personal y profesional muy buena y guardaré un recuerdo fantástico por los títulos y por la gente. Ahora tengo otra casa que es Bilbao, en la que estoy muy a gusto pero no dejare de ser del Valencia y no sabéis la inmensa alegría que he tenido viendo la serie ante el Panathinaikos", desveló.

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Respecto a la Final a Cuatro dijo que lo más importante es que los jugadores del Valencia "lo hacen muy bien" y que están "muy bien entrenados". "Les he deseado a Pedro (Martínez) y a todo el cuerpo técnico toda la suerte", concluyó. EFE