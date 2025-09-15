La Comunidad de Madrid y Ayuntamiento analizarán "el daño reputacional y económico" por las protestas de La Vuelta

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital van a analizar "el daño reputacional y económico" en la ciudad por las protestas propalestinas por el paso de La Vuelta, que dejó dos detenidos y 22 policías heridos leves en las protestas propalestinas, tal y como ha informado este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"El alcalde y yo hemos hablado. Vamos a trabajar y a hacer un análisis sobre todo el daño reputacional y económico que le ha supuesto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Y ya veremos las decisiones que vamos a tomar", ha trasladado la presidenta madrileña de cara a posibles reclamaciones en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Díaz Ayuso ha incidido en que "boicotear" la marcha de La Vuelta es "ilegal", si bien ha subrayado que el sistema español "no estaba preparado para tener al frente a un sujeto semejante", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hasta aquí España tenía una separación de poderes, unas instituciones fuertes, con sus aciertos, sus errores, siempre había una alternancia política. Y unos políticos, aunque fueran de izquierda, el propio (Julio) Anguita, que eran conscientes de que había unos límites, y que llegado el momento no podías llegar a según qué pactos", ha expresado.

Pese a ello, ha subrayado que no se piensa "cruzar de brazos" porque "el mal no puede ganar". "Vamos, no me pienso que hay que dar cruzar de brazos, porque es que esto no puede ganar. El mal no puede ganar. Si dejamos de hacer las cosas porque esta gentuza así lo decide, si ya tienes miedo a actuar, si ya tienes miedo a emprender, a traer grandes eventos, porque ellos lo deciden, pues es cuando van a ganar", ha valorado.