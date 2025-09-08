Espana agencias

La pareja de Ana Julia Quezada declara este lunes en el caso de amenazas a la madre del niño Gabriel

Por Newsroom Infobae

Guardar

La pareja sentimental de Ana Julia Quezada, la mujer condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha sido citada a declarar este lunes por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería en el marco de diligencias abiertas por presuntas amenazas contra la madre del pequeño, Patricia Ramírez.

Fuentes del TSJA han señalado que declaración va a ser finalmente este lunes sobre las 11,30 horas. M.A.R.Q. declarará por videoconferencia tras esta segunda citación dado que en una ocasión anterior, en el mes de julio, se acogió a su derecho a no declarar al no haber tenido acceso completo a las actuaciones.

Fue la madre de Gabriel Cruz quien denunció las presuntas amenazas que Ana Julia Quezada habría realizado contra ella mientras se encuentra interna en la prisión de Brieva (Ávila), donde se sigue una segunda causa por cohecho contra dos funcionarios quienes habrían facilitado a la presa teléfonos móviles a cambio de sexo.

En su comparecencia ante la juez María Belén López el pasado mes de julio como perjudicada, Patricia Ramírez ratificó la denuncia interpuesta el pasado 31 de diciembre al ser conocedora de posibles represalias por parte de la condenada al verse frustrada la grabación de un documental o 'true crimen' sobre el caso del menor, según ha mantenido.

"Espero que se siga investigando, se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular", ha declaró Patricia Ramírez frente a la Ciudad de la Justicia al respecto.

En su declaración del pasado verano, la principal investigada habría rechazado las amenazas contra la madre del 'pescaíto'. En esa misma jornada, también se tomó declaración a un testigo propuesto por la acusación, una persona que trabaja en un servicio de tarot y que habría advertido a Ramírez sobre las supuestas amenazas.

La letrada de la acusación, Verónica Guerrero, señaló entonces que dicha testigo corroboró lo dicho ante la Policía y aportó "material audiovisual" con las supuestas amenazas. "Ha hecho una labor excelente poniéndose en contacto con Patricia y contándole todo lo que estaba recibiendo", ha valoró entonces la letrada.

La causa fue inicialmente archivada de forma provisional, pero se reabrió tras un recurso de la acusación y la solicitud de nuevas pruebas. La jueza instructora ha adoptado como medida de protección la anonimización de todos los datos personales de Patricia Ramírez en la causa, tanto en Almería como en Ávila. La propia denunciante ha agradecido esa medida y ha subrayado que el juzgado "está tomando interés" en el caso.

La investigación sigue abierta para determinar si Quezada pudo haber emitido amenazas a través de terceras personas, con o sin medios ilícitos dentro de prisión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hazte Oír pide al juez del 'caso Leire Díez' citar como testigos a Patxi López y al abogado de Puigdemont

Hazte Oír pide al juez

Sumar apoya las medidas contra Israel pero avisa a Sánchez que quieren la retirada de la embajadora en Tel Aviv

Sumar apoya las medidas contra

Pilar Alegría afirma con "absoluta contundencia" que no hay financiación irregular en el PSOE

Pilar Alegría afirma con "absoluta

Sumar responde a Israel que es un "orgullo" que adopte sanciones contra Díaz y reconozca así su rol contra el genocidio

Sumar responde a Israel que

El PP de Madrid cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que a Feijóo "también le guste"

El PP de Madrid cree
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pueblo en el que

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

El agua que sale del aire acondicionado tiene varios usos y pocas personas lo saben: no la tires

Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”