Espana agencias

Mazón destaca que la Generalitat "ya ha iniciado todas las obras en infraestructuras municipales afectadas por la dana"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que "ya se han puesto en marcha todas las obras de titularidad municipal que la Generalitat ha asumido para ayudar a los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras dañadas por las riadas".

El jefe del Consell ha remarcado la "inversión de más de 50 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación en 57 actuaciones en más una veintena localidades de las que ya se han terminado cerca de la mitad", lo que ha calificado como "un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"Tras concluir en tiempo récord las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, con una dotación de 75 millones y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros, el Consell centra ahora sus esfuerzos en acelerar la recuperación de vías, pasarelas y puentes municipales", ha apuntado.

Entre las obras ya concluidas, Mazón ha puesto como ejemplo los puentes de Siete Aguas, de Chiva y el puente que une Catarroja y Massanassa, y la pasarela peatonal sobre el rio Magro en Algemesí, entre otras.

El 'president' ha reiterado la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para "seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios" y ha aludido a otras infraestructuras locales que se han sumado en las últimas semanas como la vía urbana CV-4126 de Alfafar y la reparación del viario auxiliar y estructura de acceso al centro comercial Bonaire, desde la CV-410 de Aldaia.

"ESFUERZO INVERSOR"

Al respecto, ha destacado "el esfuerzo inversor y a pulmón que la Generalitat realiza con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Ejecutivo central".

En este sentido, ha instado al Gobierno de España a dar ayudas a fondo perdido que "permitan avanzar en la renovación de infraestructuras viarias, educativas, sociales y sanitarias, que son necesarias y merecidas por la ciudadanía valenciana".

También ha lamentado que "mientras la Generalitat ha finalizado todas las vías de titularidad autonómica y está avanzando en las municipales, el Gobierno de España sigue sin recuperar la línea C3 de Cercanías y sin finalizar de forma definitivas carreteras tan importantes como el by-pass".

El jefe del Consell ha indicado que "uno de los objetivos prioritarios de la reconstrucción es la colaboración directa con los ayuntamiento para dar respuesta a sus necesidades y apoyarles en las labores de reactivación y refuerzo de sus infraestructuras".

De este modo, ha detallado distintas medidas para auxiliar a las poblaciones afectadas por la dana, entre las que ha recalcado los 62 millones de euros con ayudas de hasta 200.000 euros destinada a ayuntamientos para afrontar los gastos extraordinarios a causa de la barrancada.

Igualmente, se ha referido a los 7,1 millones de euros a mancomunidades para restitución de infraestructuras turísticas y el desarrollo de medidas de prevención de amenazas climáticas.

Mazón ha mencionado diversos contratos de emergencia como el dotado con 30 millones de euros para la reparación de camiones rurales y 6,5 millones de euros para la limpieza y rehabilitación de 40 parques industriales.

Entre otras medidas, también ha señalado el plan de choque dotado con 180 millones de euros para gestionar más de 800.000 toneladas de residuos provocados por la dana y la reconstrucción, el ofrecimiento a los ayuntamientos afectados por el temporal la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación urgente de la red de alcantarillado.

"A esto hay que añadir las obras realizadas en las 123 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y colectores gravemente afectados por las riadas con una partida cercana a los 55 millones de euros", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo pasa a la ofensiva contra Montero por la quita de deuda y por seguir en el Gobierno siendo candidata a la Junta

Feijóo pasa a la ofensiva

La AN sienta esta semana en el banquillo a Villarejo por el presunto encargo para investigar a Martinsa-Fadesa

La AN sienta esta semana

Bolaños afirma que "hay una minoría de jueces que hacen mucho daño a la justicia"

Bolaños afirma que "hay una

Condenado por suplantar identidad para estafar casi 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas (Málaga)

Condenado por suplantar identidad para

Junqueras insiste en que no habrá Presupuestos "si no se resuelve el modelo de financiación"

Junqueras insiste en que no
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dron de Airbus diseñado

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Una mujer revela qué trabajo realiza para ganar 1.670 euros a la semana: “Solo tuve que hacer un curso de formación de tres días”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio