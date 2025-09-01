Espana agencias

El PSOE en CyL reclama a Mañueco un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo contra incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo contra incendios.

En su visita al Parque Natural de Las Batuecas, en Salamanca, ha advertido de que que la situación tras los incendios en la Comunidad tendrá una "difícil" solución "si, después de haber ardido 170.000 hectáreas, Fernández Mañueco insiste en que el operativo ha funcionado adecuadamente".

"Se agotan los calificativos para hablar de la irresponsabilidad del presidente autonómico", ha señalado al respecto, para criticar que la coordinación frente a los incendios estuvo "sin control" mientras la Junta pedía todos los efectivos del Ejército y de la Unión Europea.

"Es difícil resolver un problema cuando no hay un reconocimiento explícito de los mismos", ha sostenido Martínez, quien ha avisado de que, en este contexto, el jefe del Ejecutivo autonómico "vuelve a las andadas y vuelve al sofá".

Según Martínez, el Gobierno autonómico está instalado en la "autocomplacencia", sin un "atisbo de autocrítica" y sin intención de "enmendar nada" en materia de incendios pese la oleada que ha sufrido la Comunidad en el mes de agosto.

Ante ello, considera "clave" contar con unos Presupuestos. "Quiero creer que no incumplirá el Estatuto, de nuevo, y estará trabajando en este trimestre para que podamos poner sobre la mesa un debate serio, sereno sobre un proyecto político que, con respaldo presupuestario, pueda hacer frente a un plan de ayudas y a un nuevo proyecto de prevención y extinción de incendios que tenemos que poner en marcha", ha manifestado.

"Nos estamos jugando mucho", ha apostillado, para incider en que hay una "oportunidad" frente a los incendios con el Pacto de Estado presentado este lunes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, si bien ha apelado a la necesidad de un pacto autonómico que "blinde y profesionalice" el operativo.

