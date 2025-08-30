Espana agencias

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que, pese a que Galicia se ha enfrentado este verano a una de las olas de incendios más duras, hubo "más personal que nunca" en el combate de los fuegos, al tiempo que ha alegado que, si "en algún momento" hubo "algún medio parado", se debe a que "el personal no puede estar las 24 horas" trabajando.

Tras presidir en Ourense un Consello de la Xunta extraordinario, el presidente gallego ha remarcado que "no todo puede estar operativo" al cien por cien, antes de incidir en que "hubo más gente que nunca en esta campaña" de incendios en los servicios de extinción, además de aludir a lo "pactado" con sindicatos y trabajadores para incrementar el periodo de trabajo de los fijos discontinuos.

En todo caso, ha recordado que hay turnos de descanso y que "no se puede estar trabajando el 100% todos los días". "Hubo muchísimas situaciones en las que podía haber muchísimos más medios y los incendios eran imparables en ese momento por el tipo de fuegos. Por lo tanto, si hubo algún medio parado en algún momento es porque el personal no puede estar las 24 horas", ha aseverado.

Tras remarcar que se aumentó el número de trabajadores "más que nunca" en esta campaña, Rueda ha admitido que todo es susceptible de "mejorar", aunque se ha preguntado dónde está el límite. Y ha concluido que "no hubo otras motobombas paradas que aquellas que se derivaban del descanso puntual del personal".

FONDOS DE PREVENCIÓN

En cuanto a las críticas por no ejecutar fondos europeos de prevención, Rueda ha reivindicado que la Xunta invertirá este año 50 millones y ha incidido en que la partida cuestionada, "algo más de seis millones", de carácter europeo, es "ejecutable en dos años".

"Estamos en ejecución este año, y acabaremos la segunda parte de esa partida ejecutándola en 2026. Esto es lo que hay, y decir que no se ha hecho prevención, o que la culpa de lo que ha sucedido ha sido por esa partida, no responde a la verdad", ha zanjado.

