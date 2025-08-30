Espana agencias

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Rey Felipe VI ha reconocido que durante la visita de tres días a zonas afectadas por los incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura ha sentido la "satisfacción de poder estar cerca de todas las personas" que han sufrido de cerca los incendios, y ha animado a los ciudadanos a que retomen los viajes cancelados porque los afectados "requieren el cariño de todos".

Así, ha lamentado que ha habido "muchísimos pueblos, municipios, pequeñas aldeas" que no han podido "materialmente visitar" como han hecho este viernes en Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, en la provincia de Cáceres, de modo que se han concentrado "en algunos lugares de acuerdo con las autoridades para organizarlo mejor y también hacer más fácil el trabajo de todos".

Los Reyes han recorrido este viernes algunas de las localidades afectadas por el gran incendio de Jarilla, que ha arrasado más de 17.400 hectáreas en tres comarcas del norte de Cáceres: Valle del Jerte, Trasierra-Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz. Allí han compartido con los vecinos sus preocupaciones y han agradecido su labor a los equipos de extinción que han luchado contra el fuego durante días.

En cualquier caso, ha señalado que lo que han querido con esta serie de visitas ha sido "transmitir a todos un mensaje de apoyo, un mensaje de cariño, de afecto, un mensaje en el que perciban que están atendidos por el Estado" y por todas las administraciones que lo componen.

Tras reconocer que es un Estado "complejo", ha incidido en que también es "muy potente", como se ha podido ver "reflejado en la realidad sobre el terreno", en relación a la variedad, especialidad y profesionalidad de muchísimos operativos, personales de distintas procedencias, no solo de la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la UME, pero también todos los servicios que están "permanentemente sobre el terreno".

Y también acompañando no solo a los afectados que han sufrido en sus vidas, por suerte "no ha habido muchas pérdidas personales", en alusión a las cuatro víctimas que "sin duda son irreparables", pero que "para la dimensión de la tragedia, la vida humana ha sido preservada en su gran mayoría".

"HAY QUE SALIR ADELANTE"

No obstante, ha lamentado que se han perdido propiedades, proyectos de vida, viviendas, que es lo que se trata ahora de "intentar ayudar a salir adelante" y a recuperar "en lo posible esas vidas".

Por otro lado, ha invitado a hacer "un balance reflexivo, sereno, humilde por parte de todos" sobre cómo poder mejorar, en este caso, en las tareas de lucha contra los incendios forestales.

"Los planes sirven hasta que la realidad los desborda y si eso es así pues hay que analizarlo y hay que ponerlo en común en todos los niveles administrativos, todos los organismos que están implicados y mejorarlo ya sea el marco normativo y reglamentario, ya sea la acción directa sobre el terreno o en cómo mejorar en toda la labor de prevención que también se ha reflejado", ha argumentado el monarca.

Finalmente, ha insistido en que quieren dejan un mensaje de "proximidad", de "estar cerca de los ciudadanos y ser partícipes de sus preocupaciones, de su tragedia en algunos casos y del sentimiento colectivo que es tan importante para un pueblo, para una comunidad".

En este punto, se ha referido a la importancia que tiene "transmitir la imagen de que los valles en su gran proporción están ahí y requieren la visita de todos y el cariño de todos", y en este sentido ha animado a todos aquellos que tuvieron planes o que cancelaron planes para venir a visitar todas estas tierras tan tan bonitas" que han sufrido el impacto de las llamas.

Por su parte, Doña Letizia ha señalado a los medios que en estos tres días de visita a las zonas afectadas han "sentido la tristeza, la desolación de los vecinos", pero también les han contado cómo ha sido su "gratitud de ver juntos trabajando" a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a bomberos, protección civil, voluntarios, a tantas personas que también han ayudado.

"Por un lado esa tristeza, por otro lado esa gratitud", ha insistido, para abundar en que "en todas partes" han escuchado la "necesidad de una reflexión, no solo con los temas de la prevención, sino también con la despoblación y la necesidad de fijar población en el entorno rural". "Hemos escuchado de forma muy reiterada esos mismos consejos".

Estas declaraciones las han realizado en localidad cacereña de Hervás, cuando tras hacerse una foto de familia con los alcaldes de los municipios extremeños afectados, han dirigido unas palabras a los periodistas para mostrar sus impresiones en este viaje en el que ellos también han recibido el cariño de los extremeños.

La visita de este viernes de los monarcas a Extremadura ha comenzado en Rebollar, el pueblo más pequeño del Valle del Jerte que tuvo que ser desalojado durante tres noches y donde han mantenido un encuentro con ganaderos, agricultores y personas pegadas al terreno en el que han incidido en la importancia de abordar el despoblamiento en el medio rural ya que el asentamiento en el territorio garantiza un mejor cuidado del entorno.

Después se han trasladado a Cabezabellosa, donde han sido recibidos por una 500 personas en la plaza entre aplausos y vítores. Allí han saludado a los miembros de los equipos de extinción de UME, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Proteccion Civil, Parques Nacionales, Plan Infoex, Tragsa, BRIF Pinofranqueado Miteco, Cruz Roja Extremadura, Bomberos del Servicio Provincial de Extincion de Incendios de Cáceres, 112 , Policía Local, Agentes del Medio Natural, Psicólogos, trabajadores sociales, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, entre otros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Rueda, sobre gestión de fuegos:

Rueda avanza que hará "propuestas de futuro" cuando comparezca por los incendios y desea que haya consenso

Rueda avanza que hará "propuestas

Los Reyes y la presidenta extremeña visitan las zonas afectadas por incendios en los valles del Jerte y Ambroz

Los Reyes y la presidenta

Rueda confirma el verano más negro: 96.500 hectáreas quemadas en dos meses y 666 focos de fuego en agosto

Rueda confirma el verano más

MÉS defiende su reunión con Bildu y replica al PP: "Todavía no ha condenado la dictadura franquista"

MÉS defiende su reunión con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará el próximo

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 29 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Óscar Puente viajará a Alemania para buscar nuevos trenes en la fábrica de Siemens tras los problemas con Talgo

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 agosto

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”