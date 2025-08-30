Espana agencias

Brasil notifica a EE.UU. del inicio de las consultas para responder al arancel del 50 %

Por Newsroom Infobae

São Paulo, 29 ago (EFECOM).- La Embajada de Brasil en Washington notificó este viernes al Gobierno de Estados Unidos sobre el inicio de las consultas para estudiar la aplicación de la Ley de Reciprocidad contra el arancel del 50 %, según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este jueves se activó el plazo de 30 días para que la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Camex) se expida sobre la pertinencia de la aplicación de la Ley de Reciprocidad al arancel del 50 % impuesto por el Gobierno de Donald Trump a gran parte de las importaciones brasileñas.

En caso que la investigación resulte positiva, la Camex creará un grupo de trabajo para sugerir contramedidas económicas a EE.UU., que pueden suponer la aplicación de aranceles y de otros mecanismos de protección en el área de la propiedad intelectual.

El Gobierno de Estados Unidos podrá manifestar su parecer a lo largo de la investigación abierta por la Cámara de Comercio.

En una entrevista este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiteró su interés por negociar y aseguró que "no tiene prisa" en tomar represalias.

"Es un proceso un poco demorado, no tengo prisa para aplicar la reciprocidad", dijo Lula, quien durante todo este tiempo ha intentado con diversos funcionarios del Gobierno establecer un canal de diálogo con la Administración de Trump, aunque sin éxito.

Para imponer el arancel, que entró en vigor el pasado 6 de agosto, Trump alegó principalmente motivos políticos, como una supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, que enfrenta un juicio por golpismo en la Corte Suprema.

El Gobierno brasileño aclaró que discutirá cuestiones comerciales pero que no pondrá sobre la mesa asuntos que son de su soberanía.

En respuesta a la decisión del republicano, Brasil inició este mes un proceso de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrató un estudio de abogados en Estados Unidos para defender sus intereses. EFECOM

