Yolanda Díaz se reúne este viernes con sindicatos para tratar la situación laboral de los efectivos de extinción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá este viernes en Ourense con representantes sindicales para abordar la situación laboral de los efectivos de extinción de incendios forestales.

Así, Díaz abordará con ellos sus necesidades laborales, tras haber incidido en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas en la necesidad de dignificar sus condiciones y de llevar a cabo políticas de prevención eficaces. De hecho, durante su participación en un protesta celebrada en Vigo, la ministra advirtió de que es "una barbaridad" dejar los servicios de extinción "en manos privadas".

Además del encuentro con sindicatos, Yolanda Díaz también tendrá una reunión con representantes del ámbito de la Economía Social para conocer de primera mano las consecuencias de los incendios en este sector.

Las reuniones tendrán lugar a las 10,00 horas (con representantes sindicales) y a las 12,30 horas (con el sector de la Economía Social) en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en la calle Parque San Lázaro.

