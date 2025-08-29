Espana agencias

PP pide la dimisión de Pedro Sánchez por estar "de vacaciones" y no asumir responsabilidades por los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya estado "este mes completo de vacaciones sin hacer frente a sus responsabilidades", animándole a dimitir y convocar elecciones "si tan estresado está" y "sigue necesitando vacaciones".

En declaraciones a los medios durante una visita a la ciudad de Cádiz, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP se ha preguntado "dónde está Pedro Sánchez", haciendo referencia a que "después de 24 días de descanso en el Palacio de la Mareta, no ha tenido suficiente y está pasando los últimos días de agosto en Andorra" en un momento en que "una gran parte de nuestro país se haya visto asolada por el fuego".

"Pedro Sánchez fue el último en llegar a los lugares en los que el fuego estaba acabando con las vidas de muchas personas, fue el último en reaccionar ante una tragedia que todavía hoy es un drama, y que desde el gobierno central no se ofrecen soluciones", ha lamentado Jaime de los Santos.

Según sus palabras, "lo único que el presidente Sánchez ha demostrado, y sus ministros, durante estas semanas terribles es que no ha estado a la altura", añadiendo que "el no estar a la altura es algo a lo que nos tiene absolutamente acostumbrados".

También ha criticado el anuncio de Sánchez de convocar para el próximo lunes 1 de septiembre un pacto de Estado sobre medioambiente. Sobre esto, ha advertido que "de momento no ha llamado ni al jefe de la oposición, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sí estaba al pie del cañón mientras que estos territorios se quemaban" y que "nadie de su equipo se ha puesto en contacto con nadie del PP para avanzar en esas medidas".

"Para llegar a un gran pacto de Estado hace falta eso, pactar, y lo único que el presidente Sánchez ha demostrado y sus ministros durante estas semanas terribles es que no ha estado a la altura", ha aseverado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley para condonar deuda de las CCAA

El Consejo de Ministros aprobará

El PSOE condena el ataque a la sede del PP en Huesca: "La violencia no tiene cabida en democracia"

El PSOE condena el ataque

Otegi dice que los israelíes quieren aplicar en Palestina "la solución final" que Hitler pretendió para los judíos

Otegi dice que los israelíes

Baleares recurre ante el Supremo el real decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

Baleares recurre ante el Supremo

Las ventas minoristas españolas moderan su crecimiento al aumentar un 4,7 % en julio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mañueco defiende su gestión de

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

“La gente se compra casas sin tener ni idea”: estos son los consejos de un abogado antes de aceptar una hipoteca

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”