Rueda justifica la retirada de efectivos de los incendios, que luego se reintegraron: "Fue una decisión técnica"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este jueves el Puesto de Mando Avanzado de Quiroga donde justificó la retirada de varios efectivos de las tareas de extinción que luego se tuvieron que reintegrar en la línea contra el fuego dentro de lo que, ha indicado, el proceso de desescalada que hay en los montes gallegos.

"Eran bomberos que estaban siendo destinados a salvaguardar casas, no bomberos propiamente forestales, y lo que se hizo precisamente fue desplazarlos para labores de perimetración", ha explicado el presidente, quien también aseguró que fueron "decisiones técnicas y que estos técnicos lo han hecho muy bien hasta ahora, pero lo que han faltado son efectivos".

"Aunque no somos perfectos", ha dicho, ha puesto en valor el trabajo realizado ante "unos incendios que se comportan de forma diferente" y "se volvían incontrolables". "Bastante se ha trabajado", ha reflexionado.

Asimismo, ha explicado que la dispersión de la población ha dificultado las tareas, pero que los núcleos habitados fueron la prioridad "para proteger primero viviendas y vidas, y después centrarse en que ardiera la menor superficie posible".

Además, ha defendido que se ha hecho un "magnífico trabajo" en materia de coordinación por parte de la Xunta, aunque ha insistido en que hubo necesidad de más medios y no pudieron atenderse todas las necesidades. "Pero desconozco si es porque no se podía o por otra razón", ha deslizado.

