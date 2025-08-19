Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del martes 19 de agosto de 2025 (19:00 horas)

Europa y Estados Unidos avanzan en acuerdos para frenar la escalada arancelaria, Air Europa concreta la venta parcial a Turkish Airlines por 300 millones, y la banca española eleva su rentabilidad a máximos, según fuentes oficiales y empresariales

AIR EUROPA TURKISH

Madrid - La aerolínea Air Europa ha aceptado este martes la oferta de adquisición de una parte minoritaria de la compañía presentada por Turkish Airlines (THY), que asciende a 300 millones de euros, según ha podido saber EFE este martes por fuentes conocedoras de la operación.

(Texto enviado a las 15:41 h.)

.

GUERRA COMERCIAL

Bruselas - La Unión Europea (UE) y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta que concretará los términos del acuerdo que lograron en julio para evitar una guerra arancelaria, por el que Washington impondrá un arancel tope del 15 % a la mayoría de importaciones europeas y Bruselas se compromete a comprar más energía y material militar a ese país.

(Texto enviado a las 17:18 h.)

.

HORAS EXTRA

Madrid - El número de horas extra ha disminuido desde que entró en vigor el registro horario en más de 553.300 horas semanales, aunque ha aumentado en cerca de 200.000 el número de trabajadores que dicen realizarlas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

(Texto enviado a las 8:21 h.)

.

PLAN FISCAL

Madrid - El Ministerio de Hacienda estudia los beneficios fiscales con el objetivo de reducirlos este año en una décima de PIB (unos 1.675 millones de euros), tal y como se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación y el plan fiscal estructural a medio plazo.

(Texto enviado a las 9:34 h.)

.

BANCA RENTABILIDAD

Madrid - La rentabilidad de la banca española sobre sus recursos propios creció casi tres cuartos de punto en el primer trimestre de este año y se ha situado en el 14,43 % respecto al cierre de 2024, cuando terminó en el 13,72 %, ha informado el Banco de España en una nota de prensa este martes.

(Texto enviado a las 11:25 h.)

.

EMPRESAS FCC

Madrid - La española FCC, controlada por el mexicano Carlos Slim, ha logrado un contrato de 1.972 millones de dólares (1.688 millones de euros) para ampliar la línea de metro Q, de Nueva York, mediante la perforación de un túnel de 2,4 kilómetros bajo la Segunda Avenida neoyorquina.

(Texto enviado a las 14:04 h.)

.

BOLSA MADRID CIERRE

Madrid - La Bolsa española ha sumado el 0,34 % este martes, ha superado los 15.300 puntos y ha firmado un nuevo máximo anual desde el 18 de diciembre de 2007, animada, igual que el resto de Europa, por los avances en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

(Textos enviados a las 18:20, 17:45 h.)

- La tecnológica Indra baja el 4,31 % y lidera la mayor caída del IBEX, ante el progreso en las negociaciones para alcanzar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, tras meses de estancamiento. (18:48 h.)

.

CHINA INMOBILIARIO

Shanghái (China) - El gigante inmobiliario chino Country Garden anunció que ha cerrado un acuerdo con un importante grupo de acreedores bancarios que controla casi la mitad (49 %) de su deuda extraterritorial ('offshore') y supera un "hito significativo" para cumplir su plan de reestructuración, que espera completar antes de que acabe 2025.

(Texto enviado a las 05:13 h.)

.

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz - El próximo presidente de Bolivia, cuyo nombre saldrá en la segunda vuelta electoral de entre los opositores conservadores Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga, se enfrentará a numerosos retos para levantar la economía de un país acuciado por la falta de dólares, la escasez de combustible, un gasto público desbordado y la peor inflación en décadas.

(Texto enviado a las 15:16 h.) (Foto)

EFECOM

emm/apc

.

.

