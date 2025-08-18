Piden el cese de la teniente alcalde de Amoeiro (Ourense) por fuegos en la boda de su hija

Ourense, 18 ago (EFE).- El BNG en el ayuntamiento ourensano de Amoeiro ha exigido este lunes la "dimisión inmediata" de la teniente alcalde del municipio y diputada provincial, la socialista Susana Rodríguez, por haber autorizado el lanzamiento de fuegos artificiales en la boda de su hija en plena ola de incendios en la provincia de Ourense, que superan ya las 62.000 hectáreas ardidas.

"El lanzamiento de fuegos de artificio en plena ola de incendios constituye una gran irresponsabilidad y es una falta de respeto a la ciudadanía", ha sostenido en un comunicado remitido a los medios el portavoz nacionalista de Amoeiro, Marcos Blanco.

El BNG se han remitido a informaciones de medios de comunicación en las que se denuncia que se lanzaron fuegos "sin autorización durante la celebración de la boda de su hija en la madrugada del pasado domingo 17 de agosto", circunstancia que los nacionalistas tildan de "falta de respeto a la ciudadanía", un hecho que también fue criticado por diversos ciudadanos a través de las redes sociales.

Desde el BNG advierten de que no se puede "permitir que representantes públicos minimicen comportamientos peligrosos e inadmisibles en un momento en el que tantas personas están sufriendo las consecuencias dramáticas de los incendios". EFE

1011025