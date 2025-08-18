Espana agencias

La producción de servicios dispara su crecimiento en junio al 5,4 % gracias al comercio

El índice que mide la evolución de las actividades terciarias en España registró en junio un aumento interanual impulsado principalmente por las ventas mayoristas especializadas, el transporte aéreo y los servicios informáticos, según datos oficiales del INE

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La producción del sector servicios en España repuntó su crecimiento en junio un 5,4 % interanual, 2,7 puntos por encima de la de mayo, debido principalmente al buen comportamiento del comercio.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el índice de producción del sector servicios (IPSS) -cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado-, que encadena once meses en terreno positivo.

El crecimiento de junio se debió principalmente al aumento del comercio, un 7,5 %, aunque también tiró al alza de este índice otros servicios, que crecieron un 4,1 %.

Dentro de otros servicios, las actividades que más impulsaron la tasa fueron el transporte aéreo (22,2 %), los servicios de información (17,3 %), las actividades del alquiler (15,2 %) y las actividades postales y de correos (9,1 %).

Respecto al comercio, destaca especialmente el buen comportamiento de otro comercio al por mayor especializado (13,6 %), la venta de vehículos a motor (11,2 %), la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios (9,4 %) y el comercio de materias primas agrarias y de animales vivos (8,9 %).

El detalle de la estadística revela que solo tres actividades frenaron la producción del sector servicios en junio: agencias de viaje y operadores turísticos, que se desplomaron un 5,9 %; las actividades administrativas de oficina, con una caída del 1,7 %; y los servicios de comidas y bebidas, que descienden un 1,2 %.

El índice general de producción del sector servicios corregido de efectos estacionales y de calendario experimentó una variación del 4,2 % en junio respecto al mismo mes de 2024, una tasa que fue cinco décimas superior a la registrada en mayo.

Respecto a la variación mensual, subió un 0,2 % entre los meses de junio y mayo, eliminando los efectos estacionales y de calendario, tres décimas inferior a la de mayo. EFECOM

Temas Relacionados

Sector serviciosInstituto Nacional de EstadísticaEFECOMComercioEspañaMadridCrecimiento económicoProducciónTransporte aéreoServicios de informaciónEFE

Últimas Noticias

60 años del registro de asociaciones: más de 75.000 inscritas y 2.800 de utilidad pública

Infobae

Buscan a un hombre de 34 años desaparecido cuando se bañaba en un lago en Sevilla

Infobae

El Sevilla cede al Elche al delantero Rafa Mir

Infobae

Marc Márquez se 'quita la espina' de no haber ganado nunca en Austria

Infobae

Sánchez expresa su "tristeza y desolación" tras el fallecimiento de un bombero en León

El presidente del Gobierno trasladó sus condolencias por la tragedia ocurrida en Espinoso de Compludo, donde un operativo falleció durante el combate de un siniestro forestal, y expresó su apoyo a los afectados por el accidente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo confirma la decisión

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

El gobierno ofrece a un hombre 200.000 euros por tirar su casa para el paso de una autopista, se niega y ahora tiene que acceder a ella por una tubería

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 18 de agosto

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”