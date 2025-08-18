La producción de servicios dispara su crecimiento en junio al 5,4 % gracias al comercio

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La producción del sector servicios en España repuntó su crecimiento en junio un 5,4 % interanual, 2,7 puntos por encima de la de mayo, debido principalmente al buen comportamiento del comercio.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el índice de producción del sector servicios (IPSS) -cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado-, que encadena once meses en terreno positivo.

El crecimiento de junio se debió principalmente al aumento del comercio, un 7,5 %, aunque también tiró al alza de este índice otros servicios, que crecieron un 4,1 %.

Dentro de otros servicios, las actividades que más impulsaron la tasa fueron el transporte aéreo (22,2 %), los servicios de información (17,3 %), las actividades del alquiler (15,2 %) y las actividades postales y de correos (9,1 %).

Respecto al comercio, destaca especialmente el buen comportamiento de otro comercio al por mayor especializado (13,6 %), la venta de vehículos a motor (11,2 %), la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios (9,4 %) y el comercio de materias primas agrarias y de animales vivos (8,9 %).

El detalle de la estadística revela que solo tres actividades frenaron la producción del sector servicios en junio: agencias de viaje y operadores turísticos, que se desplomaron un 5,9 %; las actividades administrativas de oficina, con una caída del 1,7 %; y los servicios de comidas y bebidas, que descienden un 1,2 %.

El índice general de producción del sector servicios corregido de efectos estacionales y de calendario experimentó una variación del 4,2 % en junio respecto al mismo mes de 2024, una tasa que fue cinco décimas superior a la registrada en mayo.

Respecto a la variación mensual, subió un 0,2 % entre los meses de junio y mayo, eliminando los efectos estacionales y de calendario, tres décimas inferior a la de mayo.