Espana agencias

Interceptan en Málaga 1.579 kilos de hachís camuflados entre naranjas en un camión

La policía descubrió casi tonelada y media de droga escondida entre frutas dentro de un transporte de mercancía, detuvo a dos implicados y busca a los ocupantes de un coche que colaboraba en el operativo ilícito

Por Newsroom Infobae

Guardar

Málaga, 18 ago (EFE).- Un total de 1.579 kilogramos de hachís distribuidos en un camión dentro de esferas envueltas en plástico de color naranja para simular esta fruta han sido intervenidos en Málaga en una operación en la que han sido detenidos el conductor y el copiloto, que han ingresado en prisión por orden del juez.

Durante un dispositivo, agentes de la Policía Nacional en Vélez-Málaga observaron en la autovía del Mediterráneo un vehículo ocupado por dos personas que circulaba tras un camión con matrícula extranjera, y percibieron una actitud nerviosa y vigilante en los ocupantes del turismo.

Por ello, solicitaron apoyo de otros agentes y comprobaron que el coche que seguía al camión estaba realizando labores de contravigilancia o seguridad, ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

Los agentes dieron el alto a los vehículos, pero el turismo hizo una maniobra evasiva que permitió su fuga, mientras que el camión fue interceptado en una salida de la autovía.

Entre la mercancía que transportaba el camión, los policías localizaron 1.579 kilogramos de hachís distribuidos en forma de esferas y envueltas en plástico de color naranja, que fueron intervenidos.

La investigación continúa abierta para localizar a los ocupantes del otro vehículo y establecer su participación en los hechos. EFE

Temas Relacionados

HachísPolicía NacionalEFEJuzgadoMálagaVélez-MálagaTráfico de drogasCamiónContravigilanciaAutovía del Mediterráneo

Últimas Noticias

Castilla y León da por hecho que el incendio de Jarilla afectará a Salamanca y Ávila

Infobae

El riesgo de incendios forestales se eleva a extremo en gran parte de Castilla-La Mancha

Infobae

Militares piden que les reserven plazas de bomberos por su labor en los incendios

Infobae

El 65 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia machista

Infobae

Calendario de la Liga Endesa 2025/26

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mozo de almacén que

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

“El mejor restaurante del mundo entero” para Evaluna y Camilo está en Madrid: “Entras y parece una tienda abandonada”

Las ocho medidas obligatorias para ciclistas y motoristas que implementará la DGT

Desarticulada una organización que prostituía a mujeres y extorsionaba a los clientes con 3.000 euros para no desvelar que consumían estos servicios

Un tiktoker prueba los callos de El Brillante, famoso por el bocadillo de calamares: “Como los de Litoral, esto me huele a cuerno quemado”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un psicólogo y coach de ‘traders’ señala por qué muchos fracasan: “Algunos de mis clientes quizá sepan que su ego es demasiado grande”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”