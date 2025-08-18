Interceptan en Málaga 1.579 kilos de hachís camuflados entre naranjas en un camión

Málaga, 18 ago (EFE).- Un total de 1.579 kilogramos de hachís distribuidos en un camión dentro de esferas envueltas en plástico de color naranja para simular esta fruta han sido intervenidos en Málaga en una operación en la que han sido detenidos el conductor y el copiloto, que han ingresado en prisión por orden del juez.

Durante un dispositivo, agentes de la Policía Nacional en Vélez-Málaga observaron en la autovía del Mediterráneo un vehículo ocupado por dos personas que circulaba tras un camión con matrícula extranjera, y percibieron una actitud nerviosa y vigilante en los ocupantes del turismo.

Por ello, solicitaron apoyo de otros agentes y comprobaron que el coche que seguía al camión estaba realizando labores de contravigilancia o seguridad, ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

Los agentes dieron el alto a los vehículos, pero el turismo hizo una maniobra evasiva que permitió su fuga, mientras que el camión fue interceptado en una salida de la autovía.

Entre la mercancía que transportaba el camión, los policías localizaron 1.579 kilogramos de hachís distribuidos en forma de esferas y envueltas en plástico de color naranja, que fueron intervenidos.

La investigación continúa abierta para localizar a los ocupantes del otro vehículo y establecer su participación en los hechos. EFE