El Elche ficha por una temporada al portugués André Silva

Por Newsroom Infobae

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- El Elche ha incorporado a su plantilla para la próxima temporada, con opción a otra más, al delantero portugués André Silva, que procede del RB Leipzig, según confirmó este lunes el club alicantino.

El atacante portugués, noveno fichaje del equipo ilicitano, se formó en las categorías inferiores del Oporto, de donde pasó a la Serie A italiana el AC Milán. Posteriormente llegó a España para jugar en el Sevilla y Real Sociedad, consolidándose como un atacante versátil y competitivo en competiciones de máximo nivel.

André Silva, de 29 años, continuó en la Bundesliga con el Leipzig, club del que procede. El nuevo jugador del Elche es internacional con la selección portuguesa, con la que ha disputado competiciones como la Eurocopa y la Liga de Naciones.

Mediante un comunicado, el club ilicitano calificó este fichaje como un refuerzo de "primer nivel" para el regreso del Elche a LaLiga EA Sports (Primera División). EFE

