Díaz lamenta la muerte del bombero en Espinoso de Compludo (León) y reclama "condiciones dignas" para los trabajadores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado este lunes la muerte del bombero fallecido al volcar el camión autobomba en el que viajaba para realizar labores de extinción de incendios y ha reclamado "condiciones dignas" para los trabajadores que se encargan de estas labores, así como más "prevención" e "inversión pública".

El siniestro se produjo pasadas las 22.00 horas de este domingo, cuando el bombero y un compañero que ha resultado herido cayeron por un terraplén ubicado en los aledaños de la localidad.

En un mensaje publicado en la red social 'Bluesky', Díaz ha expresado su más "sentido pésame" y ha deseado una pronta recuperación al compañero herido, al tiempo que ha agradecido a los trabajadores que "protegen" a la población "sin descanso" y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados.

"Lo seguimos diciendo. Solo hay un camino: prevención, inversión pública y trabajadores y trabajadoras que tengan condiciones dignas. El cambio climático no es ninguna broma", ha escrito la vicepresidenta.

A través de la misma red social, Sumar también ha transmitido su "profundo y sentido pésame" por el "trágico" fallecimiento del bombero y ha ensalzado la labor de los trabajadores de extinción de incendios.

