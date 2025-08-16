Espana agencias

Puente: Todo lo que pide Feijóo (sobre incendios) se está haciendo, pero a él le da igual

Por Newsroom Infobae

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que "todo" lo que pide el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con respecto al despliegue de medios de las fuerzas armadas para la extinción de incendios, "se está haciendo", pero "a él le da igual".

Puente ha salido al paso este sábado en la red X a las críticas de Núñez Feijóo, que por esa misma vía, ha reclamado el despliegue del ejército, además de la UME.

"Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual", ha apuntado Puente, que ha respondido así a Feijóo, quien en la misma red social reclamó al Gobierno el despliegue de las fuerzas armadas que "tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil".

El líder del PP apuntó que las fuerzas armadas tienen bulldozer y motoniveladoras que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos, y además tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una comunidad autónoma a otra y también para transporte de material pesado.

"Hasta los helicópteros están operativos hace 3 días!!! Su Tuit es un simple corta y pega de lo que ya se está haciendo", ha respondido Puente. EFECOM

