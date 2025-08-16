Continúa cortada la línea de AV entre Madrid y Galicia a causa de los incendios

Madrid, 16 ago (EFECOM).- La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida al tráfico como consecuencia de los incendios forestales, que también afectan a otros tres tramos de la línea convencional de trenes.

Según ha informado Adif este sábado en la red social X, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.

La circulación en la línea convencional Plasencia-Cáceres que anoche se vio afectada por el fuego, ha sido restablecida.

Adif no ha dado previsiones de cuándo se prevé reanudar el tráfico.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, advirtió ayer de que todo apuntaba a que hoy la línea férrea entre Galicia y Madrid tampoco estaría en servicio por la proximidad de los incendios a las vías.

"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que Protección Civil autorice la operativa prevista. Estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando", escribió Puente.

Horas antes, había explicado que la vía férrea entre Madrid y Galicia estaba operativa al 100 %, tras haberlo verificado Adif con una máquina exploradora que mantiene activa 24 horas, y que, por ella no circulaban trenes, por recomendación de protección civil y bomberos.

Ayer dijo que era la primera vez que una línea ferroviaria de alta velocidad había sufrido cortes durante tres días consecutivos.

Renfe ha habilitado únicamente un convoy entre Madrid y Zamora para prestar un servicio hasta esta capital de provincia para los viajeros que tenían este destino. EFECOM