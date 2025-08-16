Espana agencias

Continúa cortada la línea de AV entre Madrid y Galicia a causa de los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 16 ago (EFECOM).- La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida al tráfico como consecuencia de los incendios forestales, que también afectan a otros tres tramos de la línea convencional de trenes.

Según ha informado Adif este sábado en la red social X, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.

La circulación en la línea convencional Plasencia-Cáceres que anoche se vio afectada por el fuego, ha sido restablecida.

Adif no ha dado previsiones de cuándo se prevé reanudar el tráfico.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, advirtió ayer de que todo apuntaba a que hoy la línea férrea entre Galicia y Madrid tampoco estaría en servicio por la proximidad de los incendios a las vías.

"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que Protección Civil autorice la operativa prevista. Estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando", escribió Puente.

Horas antes, había explicado que la vía férrea entre Madrid y Galicia estaba operativa al 100 %, tras haberlo verificado Adif con una máquina exploradora que mantiene activa 24 horas, y que, por ella no circulaban trenes, por recomendación de protección civil y bomberos.

Ayer dijo que era la primera vez que una línea ferroviaria de alta velocidad había sufrido cortes durante tres días consecutivos.

Renfe ha habilitado únicamente un convoy entre Madrid y Zamora para prestar un servicio hasta esta capital de provincia para los viajeros que tenían este destino. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

El Gobierno de Baleares pide "máxima prudencia" ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana

El Gobierno de Baleares pide

El BNG exige más medios y coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los incendios

El BNG exige más medios

El Gobierno de Asturias apunta que los incendios "se han ralentizado"

El Gobierno de Asturias apunta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal