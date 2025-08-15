El Hang Seng baja un 0,98 % en mala jornada de los valores inmobiliarios

Pekín, 15 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,98 % en una jornada en la que destacó negativamente el subíndice dedicado a los valores del sector inmobiliario (-1,83 %).

El selectivo cedió 249,25 puntos hasta los 25.270,07, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, retrocedió un 0,98 %.

Los descensos más pronunciados fueron los de las inmobiliarias SHK (-5,35 %) y Henderson Land (-4,63 %).

En la otra cara de la moneda aparece la filial de servicios sanitarios del gigante del comercio electrónico chino JD.com, JD Health (+11,66 %) o el fabricante de paneles fotovoltaicos Xinyi Solar (+5,95 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 312.690 millones de dólares de Hong Kong (39.982 millones de dólares, 34.238 millones de euros). EFECOM