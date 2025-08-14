La inflación en Francia se mantiene en el 1 % en julio, con fuerte descenso de la energía

París, 14 ago (EFECOM).- La inflación en Francia en julio se mantuvo en el 1 % registrado en junio pasado, según ha confirmado este jueves con cifras definitivas el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), organismo que ha destacado el acentuado descenso de los precios de la energía en los últimos doce meses.

En concreto, entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025 los precios de la energía han caído un 7,2 %, frente a una baja interanual del 6,7 % en junio, sobre todo por la evolución del gas (que se encareció menos), ha precisado el INSEE en un comunicado.

Por el contrario, han subido sus precios los servicios (que subieron un 2,5 % en un año en julio, frente al 2,4 % en junio) y en la alimentación (1,6 % en lugar del 1,4 %).

Los de los productos manufacturados bajaron un 0,2 % en términos interanuales en julio, como en junio.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, repuntó en Francia en julio hasta el 1,5 %, tres décimas más que en junio.

En cuanto al índice armonizado de la inflación, el que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, se quedó en julio en el 0,9 %, igual que el mes anterior, ha indicado el INSEE. EFECOM