Espana agencias

La inflación en Francia se mantiene en el 1 % en julio, con fuerte descenso de la energía

Según el INSEE, los precios en el país europeo muestran escaso avance en general, mientras que los costes energéticos retroceden con fuerza respecto al año pasado y los servicios y alimentos experimentan subidas superiores en comparación con junio

Por Newsroom Infobae

Guardar

París, 14 ago (EFECOM).- La inflación en Francia en julio se mantuvo en el 1 % registrado en junio pasado, según ha confirmado este jueves con cifras definitivas el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), organismo que ha destacado el acentuado descenso de los precios de la energía en los últimos doce meses.

En concreto, entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025 los precios de la energía han caído un 7,2 %, frente a una baja interanual del 6,7 % en junio, sobre todo por la evolución del gas (que se encareció menos), ha precisado el INSEE en un comunicado.

Por el contrario, han subido sus precios los servicios (que subieron un 2,5 % en un año en julio, frente al 2,4 % en junio) y en la alimentación (1,6 % en lugar del 1,4 %).

Los de los productos manufacturados bajaron un 0,2 % en términos interanuales en julio, como en junio.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, repuntó en Francia en julio hasta el 1,5 %, tres décimas más que en junio.

En cuanto al índice armonizado de la inflación, el que se utiliza para las comparaciones con otros países europeos, se quedó en julio en el 0,9 %, igual que el mes anterior, ha indicado el INSEE. EFECOM

Temas Relacionados

InflaciónFranciaInstituto Nacional de EstadísticaINSEEParísEuropaEnergíaÍndice armonizadoEconomíaEFECOMEFE

Últimas Noticias

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Nueve detenidos en Mallorca en

Sánchez remarca que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Sánchez remarca que Ucrania tiene

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un

España solicita al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad

España solicita al Mecanismo Europeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil para a

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

Una mujer atropellada por una niña de ocho años en un kart de pedales recibirá 13.593 euros de indemnización del tío de la menor y de la empresa de alquiler

Este es el coche eléctrico que ha establecido el récord Guinness de autonomía y se puede comprar en España: 935,44 kilómetros con una sola carga

Un conserje con un trastorno psicótico por su dependencia al alcohol y la cocaína consigue la incapacidad permanente absoluta

Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

ECONOMÍA

Un abogado laboralista explica qué

Un abogado laboralista explica qué pasa si mientes en el currículum: “No sé donde está la línea roja”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 14 de agosto

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

Málaga le pone freno a las viviendas turísticas: no podrán inscribirse nuevas propiedades por tres años

Estudiar es siempre la mejor inversión: cuanto mayor es el nivel académico, mejor te va

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”