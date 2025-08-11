Espana agencias

IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado este lunes lo que considera como una "negligencia" por parte del Cabildo de la Mezquita de Córdoba al permitir la entrada de materiales eléctricos en un espacio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es por ello que ha apostado por revertir la inmatriculación del templo para que su gestión pase a manos del Estado.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press, en la que ha criticado las declaraciones del deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, que señaló, un día después del incendio, que el daño había sido "muy pequeño".

En opinión de líder de IU, se trata de "un accidente" en el que ha habido "una negligencia evidente del Cabildo". "Las declaraciones del deán, con todo mi respeto, rozan la mentira, y eso sabe el deán perfectamente que es pecado", ha subrayado.

Maíllo ha cargado contra el hecho de que se permitiera colocar una barredora eléctrica cerca de un "retablo del siglo XIX" de "cierto valor artístico".

"Ahora dicen que utilizan esa barredora porque aquello es muy grande y necesitan un almacén. Mire usted, pues se pone un almacén en las zonas anexas a un patrimonio de la humanidad, que tiene que ser cuidado de manera profesional", ha manifestado.

CREE QUE LA INCOMPETENCIA HA SIDO "TREMENDA"

A renglón seguido, el líder de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que a la Iglesia "le costó 30 euros hacerse con la Mezquita" a costas de "una inmatriculación", que era "un registro en la propiedad de un bien que no estaba matriculado, porque es de la ciudad de Córdoba, de los cordobeses y de las cordobesas".

"Es evidente que la incompetencia del Cabildo ha sido tremenda", ha dicho el líder de IU, que ha insistido en que no tiene que provocarse "un incendio" para ser consciente de que si "metes material" como una barredora eléctrica al lado de obras de arte, pueden ocurrir "desgracias" como las de pasado viernes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire Díez por posible intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid pide

Albares remarca que el Gobierno no reconocerá "nunca" la ocupación de Israel de la ciudad de Gaza

Albares remarca que el Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

PSOE-A reivindica a Montero como

ERC exige al Gobierno promover en la UE el embargo total de armas a Israel y la suspensión del acuerdo de asociación

ERC exige al Gobierno promover

La Bolsa española abre con un ascenso del 0,32 % y se mantiene en máximos desde 2008

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“No arriesgaré mi carrera”: un

“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Más de mil euros por viajes astrales con ayahuasca: desmantelada una organización que anunciaba por internet retiros espirituales con consumo de drogas

Una de las tiendas más emblemáticas de Madrid reabre sus puertas: “Un retail cultural y tecnológico con una trayectoria de más de 30 años”

Un carpintero con parte de un dedo amputado por un accidente laboral no consigue la incapacidad permanente parcial

La Guardia Civil cierra esta edición del Descenso del Sella: tres accidentes de tráfico, seis positivos en drogas y un detenido

ECONOMÍA

El fenómeno de los ‘turistas

El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

El consejo de un experto inmobiliario: “Nunca firmes un contrato de alquiler sin esta cláusula, y esto vale tanto para propietarios como para inquilinos”

Por qué el precio del alquiler no deja de subir en España, según un inversor inmobiliario: “Ya destinamos más del 40% del sueldo, otros países ni el 25%”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol