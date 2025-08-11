IU apunta a una "negligencia" del Cabildo tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado este lunes lo que considera como una "negligencia" por parte del Cabildo de la Mezquita de Córdoba al permitir la entrada de materiales eléctricos en un espacio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es por ello que ha apostado por revertir la inmatriculación del templo para que su gestión pase a manos del Estado.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press, en la que ha criticado las declaraciones del deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, que señaló, un día después del incendio, que el daño había sido "muy pequeño".

En opinión de líder de IU, se trata de "un accidente" en el que ha habido "una negligencia evidente del Cabildo". "Las declaraciones del deán, con todo mi respeto, rozan la mentira, y eso sabe el deán perfectamente que es pecado", ha subrayado.

Maíllo ha cargado contra el hecho de que se permitiera colocar una barredora eléctrica cerca de un "retablo del siglo XIX" de "cierto valor artístico".

"Ahora dicen que utilizan esa barredora porque aquello es muy grande y necesitan un almacén. Mire usted, pues se pone un almacén en las zonas anexas a un patrimonio de la humanidad, que tiene que ser cuidado de manera profesional", ha manifestado.

CREE QUE LA INCOMPETENCIA HA SIDO "TREMENDA"

A renglón seguido, el líder de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que a la Iglesia "le costó 30 euros hacerse con la Mezquita" a costas de "una inmatriculación", que era "un registro en la propiedad de un bien que no estaba matriculado, porque es de la ciudad de Córdoba, de los cordobeses y de las cordobesas".

"Es evidente que la incompetencia del Cabildo ha sido tremenda", ha dicho el líder de IU, que ha insistido en que no tiene que provocarse "un incendio" para ser consciente de que si "metes material" como una barredora eléctrica al lado de obras de arte, pueden ocurrir "desgracias" como las de pasado viernes.