Espana agencias

CHA propone en Aragón construir un modelo de oposiciones docentes "más justo, eficaz y adaptado a la realidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha anunciado la presentación de una proposición no de ley con el objetivo de mejorar el actual sistema de oposiciones docentes y avanzar "hacia un modelo más justo, eficaz y adaptado a la realidad del sistema educativo aragonés".

La propuesta recoge las principales demandas de las organizaciones sindicales en este ámbito, que han venido alertando sobre las limitaciones del actual formato de acceso a la función docente, después de que las recientes oposiciones, en las que han quedado vacantes casi el 30% de las plazas convocadas, se haya puesto de manifiesto la necesidad urgente de introducir mejoras organizativas y estructurales, ha informado la formación aragonesista.

La secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara, Isabel Lasobras, ha considerado que "es el momento de impulsar una reforma con visión de futuro, basada en el diálogo con la comunidad educativa y orientada a garantizar la calidad, la equidad y la eficacia de los procesos selectivos".

Entre las medidas planteadas por la formación está una evaluación pública y transparente del actual modelo de oposición, partiendo de los datos y resultados de la última convocatoria; y una reforma participada del sistema de acceso, en colaboración con los sindicatos, para adaptarlo a las particularidades del sistema educativo aragonés.

Asimismo, reclama mejoras organizativas, como la publicación previa de rúbricas de corrección, mejor planificación del calendario, acceso a exámenes corregidos y pruebas en fechas más adecuadas; condiciones dignas para tribunales y aspirantes, con medidas de conciliación familiar, climatización de espacios y adaptaciones para personas con necesidades específicas; y medidas urgentes para cubrir las plazas vacantes, asegurando el normal funcionamiento de los centros educativos desde el inicio del curso.

Para CHA, mejorar el sistema de oposiciones "no es sólo una cuestión técnica, sino una apuesta decidida por la calidad de la educación pública". "Queremos un modelo que seleccione el mejor talento sin excluir a quienes pueden aportar mucho a nuestras aulas y que contribuya a la estabilidad de las plantillas en nuestros centros", ha subrayado Lasobras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJA manda repetir juicio por apropiación de 51.200 euros de un contador-partidor de una herencia en Sevilla

El TSJA manda repetir juicio

IU defiende presentar PGE aunque se pierdan porque no afecta a la continuidad del Gobierno: "La derrota es la parálisis"

IU defiende presentar PGE aunque

El delegado del Gobierno, sobre el no de Baleares al reparto de menores migrantes: "En unos meses quizá pueda pedirlo"

El delegado del Gobierno, sobre

PSOE-A rechaza "venderse por un cargo" para la renovación del Defensor del Pueblo que PP-A "prefiere pactar con Vox"

PSOE-A rechaza "venderse por un

Mazón: "Las políticas del Consell sitúan a la C.Valenciana como motor de emprendimiento y crecimiento en España"

Mazón: "Las políticas del Consell
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite un concejal de Catarroja,

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 9 agosto

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 agosto

La empresa con 165 años de historia que ahora se enfrenta al cierre por los aranceles de Trump

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española