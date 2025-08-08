Unos setecientos atletas participarán este domingo en la Subida al Pico Veleta

Granada, 8 ago (EFE).- Unos setecientos atletas participarán el domingo en la Subida Internacional al Pico Veleta, una de las pruebas atléticas más duras del calendario europeo y que atrae cada año a cientos de deportistas dispuestos a desafiar los límites del esfuerzo humano en el entorno único de Sierra Nevada (Granada).

El organizador de la carrera, Enrique Carmona, explicó este viernes en la presentación que es "la subida más dura del mundo en ruta de asfalto" y se mostró "orgulloso de haber podido llegar" hasta la edición número 41 de este año.

La prueba es un recorrido de 50 kilómetros en continua subida que parte del municipio de Pinos Genil y culmina en las inmediaciones del Pico Veleta, a más de 3.300 metros de altitud.

Los participantes deberán superar un desnivel positivo acumulado de 2.705 metros, transitando por paisajes que combinan la dureza del asfalto, la majestuosidad de la alta montaña y vistas hacia el Valle de Granada y el mar Mediterráneo.

Como alternativa, la organización ha previsto la Mini Subida, una modalidad más accesible que partirá desde la barrera de la Hoya de la Mora con una distancia de 11 kilómetros y un desnivel superior a los 870 metros, acabando también en el Pico Veleta.

La competición ofrece además la posibilidad de participar en modalidad individual o en parejas por relevos, de manera que cada miembro del equipo podrá completar uno de los tramos de 25 kilómetros.

La prueba transcurre íntegramente dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, lo que añade un componente de respeto ambiental y puesta en valor del patrimonio natural granadino.

La organización ha dispuesto un operativo logístico que incluye cronometraje profesional, avituallamientos, asistencia médica, señalización de tramos y medidas de seguridad tanto para participantes como para el público asistente. EFE

