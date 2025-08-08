Pilar Bernabé traslada su apoyo al excomisionado y exige respeto: "Algún día tendrá que llegar el momento de parar"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, traslada su apoyo al excomisionado para la reconstrucción tras la dana, José Mª Ángel, tras su hospitalización por intento de suicidio, y afirma que "algún día tendrá que llegar el momento de parar y, de una vez, respetar".

"Llegados a este punto, está claro que es tarde. Muy tarde. Y quizá sea una quimera... pero algún día tendrá que llegar el momento de parar y, de una vez, respetar", expresa en redes sociales la también secretaria de Igualdad del PSOE.

Bernabé recuerda que "al día siguiente de que saltara la noticia", sobre la supuesta falsificación de un título para acceder a un puesto de funcionario, "José María dimitió y pidió defenderse ante la justicia". "No fue suficiente... parece que ya nunca lo es", lamenta.

Y concluye: "Querido José María, recupérate pronto y rodéate del cariño de los tuyos. Y ojalá ese respeto, que hoy falta, acabe llegando. Son mis únicos deseos".

José Mª Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, se debe a un intento de suicidio. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

El excomisionado dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario, tras lo que recalcó que "jamás" había falsificado ningún documento ni se había valido de alguno para acceder a ningún puesto.

Ángel, que también abandonó la presidencia del PSPV, denunciaba que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".