Pacheta: “Las pretemporadas son engañosas, casi mentira”

Por Newsroom Infobae

Granada, 8 ago (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, dijo este viernes en vísperas del partido de presentación de los rojiblancos, este sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Al Ain de los Emiratos Árabes, que “las pretemporadas son engañosas, casi mentira” y se mostró seguro de que van a “competir desde el primer día”.

Pacheta indicó en rueda de prensa que “las sensaciones son estupendas” y que “es un placer trabajar con gente que tiene ganas de correr y de aprender”, aunque “con gente tan joven que tiene que evolucionar” tendrá que “pagar el peaje de la juventud".

“Este equipo va a necesitar mucho de la gente, que nos protejan ante los errores de los jóvenes. Vamos a necesitar tiempo para evolucionar pero estoy ilusionado con todo lo que tengo entre las manos”, añadió.

El técnico incidió en que es el año que más van "a necesitar a la gente y entender el tipo de equipo" que tienen, y agregó que "puede ser un año muy bonito".

Pacheta reconoció que en lo que queda de mercado “van a salir jugadores y van a venir, pero no sabemos en qué número", y cifró en un mínimo de “tres o cuatro” las incorporaciones que faltan.

“Estoy preparado para que el 31 de agosto me quiten al mejor jugador. No me gusta que el mercado este abierto hasta finales de agosto, habría que cerrar el mercado antes de empezar la liga”, expuso.

En cuanto a metas para el curso, fue claro al destacar que “el único objetivo es ganar al Deportivo de la Coruña” en la primera jornada porque “para conseguir objetivos ambiciosos hay que conseguir pequeños objetivos cada día”.

“Pido paciencia porque vamos a ser mejores cada día, son chicos jóvenes con mucha energía que hay que canalizar. Vamos a competir desde el primer día y seremos un equipo con pasión”, destacó.

Pacheta cree que su Granada tiene actualmente “consistencia defensiva y mecanismos interesantes” y que está “creciendo en movilidad con el balón” pero que tienen que “ser mejores en el área propia, cargar más el área contraria, ganar más los espacios y dar más alternativas al poseedor del balón".

“Estamos consiguiendo que el equipo sea elástico para no ser previsibles. Estamos en el proceso y por eso hablo de la paciencia”, reflexionó Pacheta, que invitó a la afición a “disfrutar de su equipo”. EFE

