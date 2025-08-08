La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana desea pronta recuperación a Ángel

València, 8 ago (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha deseado una pronta recuperación al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, en alusión a su intento de suicidio, y ha confiado en que el respeto "que hoy falta" acabe llegando.

Bernabé ha dicho que, con lo ocurrido, "está claro que es tarde. Muy tarde. Y quizá sea una quimera… pero algún día tendrá que llegar el momento de parar y, de una vez, respetar", ha manifestado en su cuenta de X este viernes

"Al día siguiente de que saltara la noticia, José María dimitió y pidió defenderse ante la justicia. No fue suficiente… parece que ya nunca lo es", ha lamentado la también secretaria de Igualdad del PSOE.

Bernabé ha deseado una pronta recuperación a Ángel rodeada del cariño de los suyos, así como que el respeto acabe llegando. "Son mis únicos deseos", concluye. EFE