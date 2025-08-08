El colombiano Miguel Ángel Martínez completa la plantilla del Servigroup Benidorm

Benidorm (Alicante), 8 ago (EFE).- El internacional colombiano Miguel Ángel Martínez Palacios jugará la próxima temporada en el Servigroup Benidorm, equipo que da por cerrada su plantilla para su debut en la Superliga Masculina con la incorporación del opuesto sudamericano.

El jugador, de 22 años, compitió con anterioridad en el Olimpia Titanii Bucarest (Rumanía), el VfB Friedrichshafen (Alemania), con el que disputó la Liga de Campeones, el Pamesa Teruel y el Al Naser Sports Club (Emiratos Árabes Unidos), club del que procede.

Miguel Ángel Martínez fue máximo anotador del Mundial sub-19, campeón de los Juegos Bolivarianos y pieza clave en la clasificación de su selección para los Juegos Panamericanos 2023, en los que el combinado nacional masculino obtuvo por primera vez una medalla, al conquistar el bronce.

"Mi fichaje por el Servigroup Benidorm representa un nuevo reto en mi carrera. Me convenció el compromiso del club con la excelencia, su cultura de trabajo y el ambiente de equipo", dijo el colombiano a los medios del club.

El técnico del equipo, el brasileño Adriano Lamb, definió al colombiano como un jugador con unos "recursos ofensivos interesantes" y se mostró convencido de que le dará al equipo "un plus de contundencia en el ataque".

"Tiene carácter, experiencia internacional y un potencial enorme. La afición va a disfrutar mucho con su juego", añadió Lamb. EFE

