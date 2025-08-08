Espana agencias

Cuba sufre la peor zafra en más de un siglo al no alcanzar las 150.000 toneladas de azúcar

La producción de caña cayó a niveles históricos según fuentes oficiales, un exfuncionario califica la situación de “desastre” mientras especialistas alertan sobre graves consecuencias para el consumo local, el sector del ron y compromisos internacionales

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Habana, 8 ago (EFECOM).- La zafra de 2024-2025 en Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, lo que supone el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de lo obtenido el año pasado, según cálculos de EFE basados en fuentes oficiales.

La cifra es aún peor que las estimaciones independientes publicadas hasta la fecha y apenas algo más de la mitad del modesto plan estatal para esta temporada de producción de azúcar, un producto que durante décadas fue pilar fundamental de la economía cubana, primera exportación nacional y fuente de orgullo.

De "desastre" califica estos datos un antiguo responsable del ahora extinto Ministerio de la Industria Azucarera (Minaz) de Cuba, quien llegó a dirigir un central y pide mantener el anonimato.

Este volumen, advierten los expertos, resulta insuficiente para las necesidades internas del país, pone en aprietos a la industria del ron cubano (que tiene el azúcar nacional como ingrediente imprescindible) e impide de nuevo que La Habana cumpla su acuerdo de suministro preferente con China. EFECOM

Temas Relacionados

CubaAzúcarEFEMinisterio de la Industria AzucareraLa HabanaChinaProducciónIndustria azucareraRon cubanoExportación

Últimas Noticias

A prisión tras amenazar a los guardias civiles con un cuchillo para evitar su detención

Infobae

El Gobierno de Ayuso responde a Cataluña: Madrid aporta el 75 % a la caja común

Infobae

Vera Martínez sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha

Infobae

Glasner, técnico del Palace: "Es una oportunidad de ganar un trofeo contra los campeones"

Infobae

Rusia disputará un partido amistoso contra Bolivia el 14 de octubre

El combinado dirigido por Valeri Karpin, excluido de competiciones oficiales desde 2022 por el conflicto en Ucrania, afrontará nuevos amistosos ante selecciones internacionales, mientras crecen especulaciones sobre la llegada de Argentina encabezada por Messi a Moscú

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de tren es

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

ECONOMÍA

Vito Quiles, implicado en una

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

Los pagos con tarjeta aumentaron en España un 12% en el segundo semestre de 2024

Este es el pueblo que busca nuevos vecinos: perfecto para emprender, ofertas de empleo y casas desde 30.000 euros

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)