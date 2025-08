Miguel Ángel Gil: "Un claro error arbitral marcó el ánimo para el resto de la temporada"

Madrid, 1 ago (EFE).- Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, expresó este viernes que el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Real Madrid, con “un claro error arbitral” en el penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda decisiva, marcó el “ánimo para el resto de la temporada” de su equipo y explicó que le “costaba conciliar el sueño por la rabia”.

“El equipo compitió muy bien hasta la semana del partido de Champions contra el Real Madrid. El partido previo contra el Getafe ya dio signos de lo que representaba para el vestuario. Terminó mal (con derrota por 2-1 en los instantes finales) por tener la cabeza en otro partido (en el derbi ante el Real Madrid) desde el inicio de la segunda parte”, recordó en una entrevista publicada este viernes en la página web oficial del club.

“Y el partido ante el Madrid, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo de jugadores, técnicos y aficionados para el resto de la temporada”, añadió el máximo accionista.

“Desde ese día, mi obsesión fue la de intentar levantar el ánimo de jugadores, entrenador, compañeros de trabajo, presidente y el mío propio, para evitar un daño aún mayor que nos afectase al resto de competiciones en las que aún seguíamos compitiendo”, expuso.

Gil Marín comprende “perfectamente la decepción y el enorme enfado de todos los atléticos” por el penalti anulado por el árbitro Simon Marciniak, a instancias del VAR, y que supuso la eliminación del equipo rojiblanco de la Liga de Campeones.

“Yo me sentía exactamente igual. Me costaba conciliar el sueño por la rabia que sentía, pero mi posición en el club me obligaba a ponderar cualquier decisión. Nunca se hubiera repetido el partido, nunca se hubiera podido cambiar el resultado. El fútbol es un deporte de aciertos y errores. Y solo aciertan y se equivocan los que toman decisiones: jugadores, técnicos, árbitros y dirigentes”, abundó sobre la postura del club después de esa acción polémica.

El Atlético se puso en contacto con la UEFA de “manera inmediata”, según explicó el club, para pedir explicaciones sobre lo sucedido. El citado organismo pidió una aclaración a la International Board (IFAB), que determina y redacta las normas del juego en el fútbol.

“Soy consciente de que instar a aclarar la interpretación de la norma, como hizo IFAB a instancias de UEFA, no resarce el daño causado, pero yo no soy partidario de judicializar los errores, creo más en trabajar para mejorar nuestro sector desde dentro. Acabamos de ver en la Eurocopa femenina una jugada en la que se decidió repetir el penalti. ¿Nos alivia a los atléticos? Por supuesto que no, pero así se construye un fútbol mejor”, valoró.

La temporada terminó con la disputa del Mundial de Clubes. El Atlético fue eliminado en la primera fase, con seis puntos, como el París Saint Germain y el Botafogo, pero con peor diferencia de goles en sus duelos directos.

“Para mí, supuso un orgullo ver al Atleti representando a nuestro fútbol como uno de los dos únicos clubes españoles en el Mundial. Porque sabía que para participar había que conseguir previamente, durante cuatro años, sumar más puntos en competiciones europeas que el Barça, y esto era muy difícil”, destacó Gil Marín, antes de admitir la decepción de una eliminación tan temprana.

“Posteriormente, volvimos a sentir la frustración después de ganar dos partidos de los tres de la fase de grupos. Teníamos previsto esos puntos para pasar a octavos, pero el ‘gol average’ (diferencia de goles) contra el PSG (4-0) nos hizo demasiado daño. En cualquier caso, fue una experiencia bonita que contribuyó a seguir haciendo crecer la imagen del Atleti en el mundo y el cariño de muchísimos aficionados americanos”, agregó.

Por último, también destacó el crecimiento del Atlético en diferentes ámbitos: “A nivel social, el club volvió a batir récords históricos en abonados, socios, seguidores en redes sociales y asistentes al estadio. Y a nivel patrimonial, el club consolidó los acuerdos vinculados con la financiación, construcción y acuerdos con operadores de la ciudad de ocio y deporte que estamos desarrollando junto al estadio”. EFE