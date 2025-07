‘The Legend of Zelda’ y ‘Super Mario Party Jamboree’: Nintendo Switch 2 reinventa clásicos

Javier Picazo Feliú

Madrid, 26 jul (EFE).- El músculo de la nueva consola 'Switch 2' no solo se nota en sus lanzamientos exclusivos de estreno como ‘Donkey Kong Bananza’ o ‘Mario Kart World’ y Nintendo ha apostado también por actualizar, mediante mejoras técnicas, nuevas experiencias y contenidos jugables, algunos de sus clásicos más importantes como 'The Legend of Zelda' o 'Super Mario Party Jamboree+Jamboree TV’.

Juegos que aprovechan la mayor potencia de 'Switch 2' para mostrar un nivel visual y técnico muy mejorado, y esto se traduce en mejores gráficos (con resolución a 60 fps y 4K), mayor detalle, mejores controles, mayor fluidez y, lo que es más importante, nuevas formas de ampliar la experiencia de juego.

De este modo, el reciente lanzamiento para la nueva consola de Nintendo del juego familiar ‘Super Mario Party Jamboree+Jamboree TV’ llega con 20 minijuegos inéditos que, además, harán uso del novedoso modo ‘ratón’ (como los que se usan para navegar en los ordenadores de siempre) y de los controles de voz de los mandos ‘Joy-Con 2’ de la consola.

Pero sobre todo, la mayor novedad llega con el uso de la cámara, creada expresamente para la nueva consola y dotada de gran angular y sensor de imagen capaz de detectar caras y movimiento.

Una experiencia que es una delicia en especial con 'Jamboree TV’, con un modo en el que el uso de la cámara permite a los jugadores meterse (literalmente) dentro de la pantalla para convertirse en los protagonistas del juego y darles la posibilidad de superar únicamente con el movimiento o la voz algunos de los minijuegos.

Una cámara para hacerte protagonista del juego

La cámara, además, explota el modo de juego en cooperativo al máximo al integrar a cada jugador (online en remoto o presencial para hasta 4 jugadores) en el escenario, gracias al modo CameraPlay y GameChat, algo muy acertado que rompe con las barreras entre la realidad y el mundo virtual.

Nintendo aprovecha esa novedad al máximo en otras modalidades del juego como ‘El show de Browser’, en el que los jugadores podrán verse dentro de la acción, para completar todos los desafíos con su cara y su cuerpo en la pantalla.

Se trata de un uso de la detección de movimiento que da la sensación de no ser una novedad más, sino una muestra de lo que Nintendo puede ser capaz de hacer en el futuro con otros títulos, y que convierte la experiencia en algo divertido y espectacular.

Otras de las novedades que llegan completamente actualizados son los dos últimos títulos de ‘The Legend of Zelda’: ‘Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, con dos versiones especiales actualizables para Switch 2, y en lo que supone la puerta de entrada de las aventuras de Link (icónico protagonista de Nintendo), en su nueva plataforma.

Dos joyas, consideradas como dos de los mejores videojuegos de la historia, que ahora contarán con importantes novedades jugables y en los que todo se ve mucho más bonito, fluido (sin apenas tirones o tiempos de carga) y colorido gracias una resolución en 4K compatible con HDR.

Detalles técnicos que llegan de la mano de novedades sorprendentes, como es ‘Zelda Notes’, una aplicación para el móvil que se conecta automáticamente a la consola.

Esta aplicación acompaña al jugador en su aventura y permite ampliar la experiencia con mapas a modo de GPS, notas de voz, explicativos y miles de detalles únicos como poder compartir las creaciones del jugador con códigos QR y explorar, de una forma única, cada centímetro de Hyrule, el mundo mágico que ha conquistado a millones de jugadores de todo el mundo. EFE

