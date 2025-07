Ayuso dice que es el momento de Feijóo y pide a españoles que cojan "su martillo" para derribar "el muro" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que ahora es el momento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha pedido a los españoles que cojan "su pico y su martillo" para derribar "el muro" de Pedro Sánchez.

En su discurso en la jornada de clausura del XXI congreso nacional extraordinario del PP en Ifema Madrid, ha resaltado que "el muro de Sánchez no caerá solo" sino que hay que "tirarlo, como se tiró abajo el muro de Berlín".

"Necesitamos que todos los españoles cojan lo que tengan a mano. Ese pico, ese martillo y, pico pala pico pala, una y otra vez, acabemos de derrumbar el muro, cuya grieta ya está asomando. Y lo vamos a tirar todos los ciudadanos, hartos de cinismo, inmoralidad, corrupción, bandos, guerracivilismo, tiranía, cobardía, conformismo, deslealtad a España y a los españoles", ha reivindicado Díaz Ayuso, quien ha insistido en el cambio está cerca.

En esta línea, la presidenta madrileña ha afirmado que es "el momento" de Feijóo, quien tiene "a todo el partido" detrás de él, además de haber dado su "mejor versión estos años" frente a este "morlaco" que se encuentra en España, por lo que ha ensalzado su "valentía"

"Años que han sido muy duros. Que has hecho un gran sacrificio en todos los aspectos, político y personal. Pero que no han hecho más que reafirmar tu compromiso con el PP pero también unas dotes especiales que te han llevado hasta ahí. De paciencia, de saber estar, de confianza en lo que estabas haciendo. No te has dejado llevar ni por los ecos, ni por los titulares, ni por ningún tipo de complejo", ha ensalzado Díaz Ayuso.

Al hilo, Ayuso ha hecho alusión al "papelón" que tiene ahora Feijóo cuando "la dignidad y la honradez vuelvan a darle sentido a esta nación" pese a las "trampas que habrán dejado".

"Por eso te vamos a acompañar y vamos a estar vigilantes", ha avisado, a la vez que ha indicado que estarán todo el verano acompañando al presidente y "mirando el BOE como quien pone patrullas ciudadanas de seguridad, ley a ley, normativa a normativa y trampa a trampa".

UN CONGRESO DEL QUE SALEN "UNIDOS"

De este congreso salen "unidos" en un momento "importante" en el que hay que demostrar que el PP es "casa común de liberales, conservadores, el humanismo cristiano, el centro derecha y cada vez más socialistas que quieren a España".

"Estamos aquí para reformar y construir, no para revolucionar, tiranizar y empobrecer", ha expresado, a la vez que ha destacado que el PP es la alternativa "a todo aquello que España necesita y el sanchismo no defiende".

Así, ha aseverado que será Alberto Núñez Feijóo, "un madrileño de Galicia, con este enorme equipo unido detrás" el que "va a devolver España a los españoles" con un proyecto de "amplías mayorías que no para de pelear" hasta que acabe una de las etapas "más nefastas" de España.

Por otra parte, en su intervención, la líder del Ejecutivo madrileño ha tenido también palabras de agradecimiento, en especial, al secretario general del PP de Madrid y organizador de este cónclave, Alfonso Serrano, visiblemente emocionado, y de quien ha ensalzado que es "un hombre bueno y tremendo trabajador", además de haber organizado este congreso "con éxito".

"El PP te quiere tanto, casi no sé quién más, si todos los afiliados a ti, o tú a ellos, porque te desvives por cada uno y los defiendes a capa y espada. Y eso es precioso", ha valorado.

En concreto, ha reivindicado que los 'populares' madrileños son gente "alegre, viva y comprometida". "Siempre están ahí los de Madrid, los primeros a primera hora, si hace falta o no, se duerme y ya veremos cómo se vuelve, que es una máxima Madrid", ha expresado.