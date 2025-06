Armengol rechaza convocar una nueva Junta de portavoces del Congreso para adelantar la comparecencia de Sánchez

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha rechazado este martes por la noche convocar una nueva reunión de la Junta de Portavoces para adelantar la comparecencia de Pedro Sánchez por el 'caso Koldo' y la dimisión de Santos Cerdán, con lo que todo apunta a que el presidente ofrecerá sus explicaciones el 9 de julio, como había propuesto el Gobierno.

El PP intentó adelantar esa comparecencia a esta misma semana. Lo pidió en la Junta de Portavoces, donde le apoyaron varios socios del Gobierno pero el PSOE negó la unanimidad que se requería; lo reclamó por dos veces en el Pleno del Congreso de este martes intentando forzar una votación, pero Armengol lo negó; y lo volvió a plantear tras la sesión plenaria exigiendo una nueva reunión de la Junta de Portavoces, pero la presidenta lo ha vuelto a rechazar.

Desde la Presidencia alegan que el orden del día sólo puede cambiarse por unanimidad en la Junta de Portavoces, y el PSOE ya lo impidió, subrayan que no se puede convocar un Pleno de un día para otro y, además, recalcan que no tiene sentido poner una fecha cuando el Gobierno está asegurando que el presidente no puede comparecer.

Así las cosas, y pese a que el PP, Vox e incluso socios del Gobierno como ERC y Podemos critican que haya que esperar tres semanas para esa comparecencia, todo apunta a que las explicaciones de Sánchez no llegarán hasta el miércoles 9 de julio, dado que la próxima semana tiene compromisos internacionales y los primeros días de julio la actividad parlamentaria parará por el congreso del PP y el Comité Federal del PSOE.

Y, tal y como proponía el Gobierno, la del 9 de julio será una 'comparecencia río' en la que no sólo se hablará de la crisis desatada por la dimisión del número tres del PSOE, sino que también se acumularán ahí otros asuntos como las gestiones de la exconcejal socialista pidiendo testimonios contra la UCO, e incluso el próximo Consejo de la Unión Europea y la Cumbre de la OTAN.