IU defiende que el Gobierno actúe con "total contundencia" ante el "demoledor" informe de la UCO sobre Cerdán

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que el Gobierno tiene que actuar con "total contundencia" y desplegando mediante leyes medidas anticorrupción ante el "demoledor" y "obsceno" informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, ha proclamado que la "corrupción hay que atacarla venga de donde venga" y que esto, como defiende IU históricamente, se hace desde una respuesta política de "absoluta contundencia" y aprobar iniciativas legislativas de regeneración democrática.

Por ejemplo, ha defendido que se tienen que adoptar actuaciones que pongan el foco en los "corruptores" o mecanismos para que los "corruptos" devuelvan todo el dinero obtenido por sus irregularidades. "Un gobierno lo que tiene que hacer en estos momentos es actuar con mucha contundencia, con una traducción de leyes que suponga una lucha contra la corrupción y sin ningún matiz", ha ahondado.

También ha subrayado que IU es parte del Gobierno y "no se siente manchado por lo que ha pasado" en otra organización y, en concreto, en su responsable de organización, quien ha demandado "absoluta transparencia" al PSOE sobre la actuación de Cerdán o del exministro José Luis Ábalos.

También ha recetado que para recuperar la confianza en las instituciones ante este tipo de hechos "tan graves" hay que tener una toma de decisiones que no vinculen con el "silencio" o la "tibieza". "Nosotros no queremos parecernos ni en la suela de los zapatos al Gobierno de Mariano Rajoy que no actuó con contundencia", ha remachado en alusión a casos como el caso Gürtel.