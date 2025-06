Casi 90 alcaldes del sureste español se unen en Murcia en defensa del Tajo-Segura

Casi 90 alcaldes del sureste español se han unido este jueves en defensa del trasvase Tajo-Segura en lo que se supone que es un hecho histórico sin precedentes en la historia de esta infraestructura hídrica.

La capital, ciudad anfitriona de este acto, desarrollado en el Cuartel de Artillería, se ha convertido así en el epicentro de este encuentro de alcaldes de Murcia, Almería y Murcia, que han alzado su voz contra el cambio de las reglas de explotación del trasvase, que prevé una reducción del 50% en las aportaciones de agua al regadío del sureste en 2027.

'Alcaldes por el trasvase Tajo-Segura. Agua, consumo y empleo' ha sido la consigna bajo la que se han unido los dirigentes políticos del levante español, que han mandado un mensaje de auxilio, porque sin el trasvase "avanzará el desiertos a nuestros pueblos, que quedarán desiertos", ha dicho la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Los municipios del Levante "levantan su voz en un gesto de unidad, sin precedentes en la historia", ha destacado el primer edil capitalino, José Ballesta, que ha defendido "el derecho al agua como un bien básico, porque es un derecho, no un privilegio". Mensaje al que se han unido los representantes de Alicante y Almería.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha advertido que "las fauces del lobo están cerca" y ha llamado a la defensa de esta infraestructura hídrica, "un problema que nos ocupa en el levante español".

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Murcia, ha consistido en la lectura de un manifiesto por parte de representantes de la sociedad civil de reconocido prestigio, como deportistas, actores, ingenieros o profesores para culminar con la firma del mismo alcaldes del PP de los municipios levantinos.

Los alcaldes socialistas de Benferri y Salinas (Alicante) y de Antas y Cuevas de Almanzora (Almería) han rubricado el manifiesto, así como el alcalde de Mazarrón, del partido independiente que gobierna con el apoyo del PSOE.

Por contra, el secretario de Política Municipal del PSRM y alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha explicado, en un contacto previo con los periodistas, que los alcaldes socialistas no pueden firmar el manifiesto porque "no hace un análisis adecuado de la situación hídrica de la Región, ya que no hace referencia al impacto del cambio climático ni a las cinco sentencias del Tribunal Supremo.

Aunque han acudido al acto para mostrar su defensa del trasvase y ratificar lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, de que "el trasvase es irrenunciable para el Partido Socialista y que ofrecemos soluciones para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia". "La fórmula es trasvase más desalación", ha incidido.

Finalmente, ha sido el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha cerrado este acto con su rúbrica en dicho acuerdo para, posteriormente, hacerse una foto de familia con todos los asistentes al mismo.

