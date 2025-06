Temas del día de EFE Economía del martes 3 de junio de 2025

OCDE PERSPECTIVAS

París - La OCDE publica este martes su informe semestral de Perspectivas Económicas para 2025 y 2026, de las que se espera una evaluación del impacto de la política comercial de Estados Unidos en los demás países miembros y en la economía global.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

- Se enviará información con las previsiones económicas de la OCDE para España y Estados Unidos, así como de varios países latinoamericanos.

.

DESEMPLEO MAYO

Madrid - Los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publican las cifras de paro registrado y afiliación de mayo, después de que en abril el mercado laboral registrara un nuevo récord de ocupación en 21.588.639 afiliados, gracias a la hostelería.

(Texto) (Infografía) (Foto) (Vídeo)

.

UE DESEMPLEO

Bruselas - La oficina europea de estadística Eurostat publica el dato de desempleo de abril, después de que en marzo el indicador se situara en el 6,2 % en los países de la moneda única y en el 5,8 % en los Veintisiete.

(Texto)

.

UE INFLACIÓN

Bruselas - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica este martes la estimación preliminar de la inflación interanual de la eurozona en mayo, que lleva dos meses consecutivos estancada en una tasa del 2,2 %, dos décimas por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) a medio plazo.

(Texto)

.

GUERRA COMERCIAL

Washington - La subida de aranceles del 25 al 50 % aplicada a las importaciones de acero y aluminio por Estados Unidos entra en vigor mañana en medio de las críticas de los países que están negociando con la Casa Blanca porque consideran que socava la posibilidad de llegar a una solución pactada.

(Texto)

.

INDIA AVIACIÓN

Nueva Delhi - La Asamblea General de la IATA oncluye sus debates de este martes en Nueva Delhi en el uso de combustibles sostenibles para la aviación y la financiación del objetivo de cero emisiones netas de la industria.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Conferencia de prensa final del director general de la IATA, Willie Walsh, y el director ejecutivo de IndiGo, Pieter Elbers.

.

TSMC REUNIÓN

Taipéi - TSMC, el principal fabricante de chips del mundo, celebra este martes su junta anual de accionistas, en medio de la incertidumbre global por el impacto de la guerra comercial en el sector tecnológico.

(Texto)

.

.

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- EMPRESAS MOTOR SKODA.- Skoda celebra una rueda de prensa con el director general de la marca en España, Fidel Jiménez, para celebrar su 130 aniversario. Embajada de la República Checa en Madrid. Av. de Pío XII, 22.

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA MINERÍA.- Encuentro Internacional "Las materias primas minerales en el centro del escenario. 2025: Un año de retos y oportunidades", organizado por la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea). CEOE. c/ Diego de León, 50. (Texto)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MAYO.- Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social presentan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes pasado. (Texto) (Infografía) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- SECTOR BANCARIO.- Primera jornada del 20º Encuentro del Sector Bancario del IESE, en el que intervienen los responsables de las más importantes entidades bancarias en España como BBVA, Abanca, Ibercaja, Unicaja, ING España y Portugal, Openbank o CaixaBank, entre otros. IESE Madrid (Edificio Executive) Camino del Cerro del Águila, 3. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, así como algunos de los principales ejecutivos del sector participan en la V Gran Jornada Inmobiliaria que organiza El Economista. Condesa de Venadito, 1. Planta 11.

09:30h.- Marid.- TRENES LIBERALIZACIÓN.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) organiza la jornada "Experiencias de la liberalización ferroviaria en Europa", que contará con la inauguración de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, la intervención del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y una mesa redonda entre los distintos presidentes de las autoridades de regulación italiana, francesa y alemana.

09:30h.- Sevilla.- IBEROAMÉRICA EMPRESARIOS.- Inauguración del VIII Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). Interviene el presidente de la Junta, Juanma Moreno Cartuja Center. C. Leonardo da Vinci, 7. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO PLATAFORMAS.- Encuentro con el cofundador de la plataforma de intercambio de casas HomeExchange, Charles-Édouard Girard, para hablar del futuro del turismo, así como de la evolución de la plataforma en los últimos años y las previsiones y retos del futuro. C/ General Lacy, 17 Confirmar asistencia.

10:00h.- Madrid.- CRIPTOMONEDAS ESTAFA.- Continúa en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar. Audiencia Nacional, c/Límite, s/n, San Fernando de Henares.

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MAYO.- Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social de mayo de 2025. Ministerio de Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- La sociedad luxemburguesa de gestión de activos Swisscanto AM International expone sus perspectivas sobre la gestión de activos, la economía y los mercados. C/ Jorge Juan, 35.

10:30h.- Madrid.- TRANSPORTE MERCANCÍAS.- CETM presenta en rueda de prensa su plan de actuación y a su nuevo presidente, Carmelo González. Sede de CETM - C/. López de Hoyos, 322 – Madrid.

10:45h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro Público español celebra una subasta de deuda.

11:00h.- Madrid.- MOVILIDAD BICICLETAS.- La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) presenta los resultados del estudio "Propuestas de mejora de la fiscalidad de las bicicletas para una movilidad más sostenible, saludable y segura en España" con motivo del Día Mundial de la Bicicleta. Evento online.

11:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Acto de presentación de ALAS , nuevo desarrollador, tenedor y gestor de vivienda asequible en España. Hotel One Shot Recoletos. Calle Salustiano Olozaga, 4.

11:30h.- Madrid.- DESEMPLEO MAYO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantendrá un encuentro con los medios de comunicación para valorar los datos de afiliación a la Seguridad Social de mayo. Sede del Ministerio. C/ José Abascal, 39 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- TALGO VENTA.- CSIF, sindicato mayoritario en Talgo, convoca una concentración ante el Ministerio de Transportes para protestar por los retrasos en la venta de Talgo Ministerio de Transportes. Nuevos Ministerios. Madrid.

12:00h.- Madrid.- LEY INDUSTRIA.- El presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES), Pablo Garcia-Vigón, comparece ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso para conocer la situación y los retos de las empresas ubicadas en los parques industriales de España y su opinión acerca del Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, a petición del PP. Sala Luis Carandell.

12:00h.- Valencia.- SOCIEDAD PENSIONES.- La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones celebra una concentración de protesta bajo el lema 'Todos somos pensionas... Somos 49 millones' para exigir que las pensiones queden protegidas en la Constitución. Plaza del Ayuntamiento.

14:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El gestor del fondo Allianz Artificial Intelligence, James Chen, analiza las perspectivas, retos y oportunidades de inversión en inteligencia artificial. C/ Ortega y Gasset, 7.

14:30h.- Madrid.- NEXTHINK ESPAÑA.- Almuerzo de prensa para dar a conocer la actividad en España de Nexthink, una empresa tecnológica cofundada por el empresario español Pedro Bagado, que desarrolla una plataforma de software para la gestión de la experiencia digital del empleado y que es considerada uno de los primeros unicornios españoles. Restaurante Materia Prima. Doctor Fleming, 7.

15:00h.- Madrid.- VEHÍCULOS OCASIÓN.- Ifema acoge el salón del vehículo de ocasión que promueve la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). Ifema Madrid (Avda del Partenón, 5)

15:35h.- Madrid.- GARANTÍA DEPÓSITOS.- El secretario general de IOSCO, Rodrigo Buenaventura, y el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, participan en la primera jornada del EFDI Annual General Meeting, que está dedicada a los sistemas de compensación para inversores. Hotel Riu Plaza de España (Gran Vía, 84)

17:00h.- Madrid.- PATRONAL EMPRESAS.- El presidente de Foment del Treball (SBEES), Josep Sánchez Llibre, y el de CEOE, Antonio Garamendi, abren la jornada “Economía española y democracia: Crear, Crecer, Compartir”, organizada por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), en la que también participa el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Congreso. Sala Ernest Lluch (Texto)

17:35h.- Madrid.- SOLARIA RESULTADOS.- Solaria publica sus resultados del primer trimestre del año al cierre del mercado y, a las 18 horas, celebra una conferencia telefónica con analistas e inversores institucionales.

Europa

París.- OCDE MINISTROS.- Reunión ministerial anual de la OCDE, bajo la presidencia de Costa Rica.

10:00h.- París.- OCDE PERSPECTIVAS.- La OCDE publica su informe semestral de previsiones económicas, con datos detallados para todos sus países miembros y para las grandes economías emergentes. (texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

11:00h.- Bruselas.- UE DESEMPLEO.- La oficina europea de estadística Eurostat publica el dato de desempleo de abril. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en mayo. (Texto)

12:00h.- Fráncfort.- EUROPA ECONOMÍA.- El presidente del Eurogrupo, el irlandés Paschal Donohoe, da un discurso sobre el futuro de la zona del euro en un momento de mucha incertidumbre. Center for Financial Studies (CFS), House of Finance, Goethe University Frankfurt. (Texto)

América

Buenos Aires.- ARGENTINA PROTESTA.- Previa de una importante protesta prevista para este miércoles en Buenos Aires, en la que distintos colectivos, incluyendo médicos, científicos, jubilados y colectivos feministas se manifiestan frente al Congreso contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Transportistas bolivianos participan en un paro nacional para exigir al Gobierno de Luis Arce que resuelva inmediatamente el desabastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio y que se agravó desde la semana pasada en Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ UE.- Los miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) se reúnen en lima con un grupo de congresistas peruanos para evaluar las relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea (UE) y América Latina, con especial atención al impacto del proteccionismo.

Teresina (Brasil).- BRASIL RENOVABLES.- Conferencia Internacional sobre Tecnologías de Energías Renovables (CITER), organizada por el gobierno del estado brasileño de Piauí.

Brasilia.- ENERGÍAS RENOVABLES.- Lanzamiento de la Coalición Global para la Planificación Energética (GCEP), una iniciativa surgida de la presidencia brasileña del G20 en 2024, que pretende abordar la brecha de inversión en la transición hacia la energía limpia mediante una mejor planificación energética. (Texto) (Foto)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en abril. (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ MINERÍA.- El ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Luis Montero, ofrece una rueda de prensa a medios extranjeros para tratar las perspectivas del sector en el país andino y las estrategias para combatir la minería ilegal, entre otros temas Ministerio de Energía y Minas, San Borja, Lima.

Asia, África

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- El diario digital privado Caixin divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de mayo, lectura alternativa a la oficial.

Taipéi.- TSMC REUNIÓN.- TSMC, el principal fabricante de chips del mundo, celebra su junta anual de accionistas, en medio de la incertidumbre global por el impacto de la guerra comercial en el sector tecnológico.

Nueva Delhi.- INDIA AVIACIÓN.- La Asamblea General de la IATA conluye en Nueva Delhi, centrándose en la ampliación del uso de combustibles sostenibles para la aviación y la financiación del objetivo de cero emisiones netas de la industria.

- Rueda de prensa de clausura con el director general de la IATA, Willie Walsh, y el director ejecutivo de IndiGo, Pieter Elbers.

Johannesburgo.- SUDÁFRICA PIB.- La Oficina de Estadísticas de Sudáfrica publica del dato del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre de 2025. (Texto)

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

.