Óscar López reitera sus palabras sobre el exteniente de la UCO y critica la "Kitchen II que ha montado el PP"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha negado este lunes que haya dicho ninguna falsedad sobre Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud y excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO), al que se atribuyeron unos supuestos comentarios sobre la muerte del presidente Pedro Sánchez que luego fueron desmentidos.

"Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas. Lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable. Lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de la noticia y he dicho lo que he dicho. Lo reitero", ha indicado el ministro en los pasillos del Congreso a la entrada de una jornada sobre ciberestafas.

Frente a la exigencia del PP para que se disculpe, López ha hecho hincapié en otros mensajes del oficial de la Guardia Civil criticando al Gobierno. "Los mensajes que estamos conociendo, que no han sido rectificados, son de cese", ha remachado.

A su juicio, lo que está haciendo el Partido Popular "y esa Kitchen II es de cárcel". "Lo reitero. Pasó con la Kitchen I y pasará con la Kitchen II, que es lo que están montando ahora --ha aseverado--. Es verdad que la Kichen I la montaron desde el Gobierno y la Kichen II la financiaron desde la Comunidad de Madrid. Pero insisto, porque luego vienen las reflexiones sobre cómo está la política, sobre qué unos y otros, unos dicen, otros también".

Por todo ello, el ministro ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cese a Juan Vicente Bonilla porque su comportamiento "es incompatible con un cargo público y con estar cobrando 80.000 euros". "Lo he dicho y lo reitero hoy, que montaron 'kitschenes' en el Gobierno y que están montando unas 'kitschenes' de la oposición y que ahora la financia la Comunidad de Madrid. Lo reitero y, por lo tanto, no tengo nada nuevo que añadir", ha insistido.

"FEIJÓO NO SIRVE PARA NADA"

Además, López ha aprovechado la presencia de los periodistas para realizar una reflexión sobre una nueva encuesta electoral publicada, en la que ha incidido en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "peor valorado que el señor Abascal, incluso entre los votantes del PP".

A su juicio, esto se debe "a toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada, ni siquiera le sirve a él", y que es "la peor oposición de la democracia, que está empeñada en enfangarlo todo".

"Si dice cosas de ultraderecha, pues al final le adelanta la ultraderecha, que es lo que le está pasando. Yo ya sé que el señor Feijóo está desesperado y está en una campaña de acoso y derribo permanente, y que vive instalado en esa campaña de cloacas. Desde luego, al señor Feijóo no le está sirviendo para nada. Debería hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que entre los votantes del PP esté mejor valorado Abascal que Feijóo?", ha reiterado.