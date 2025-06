La escolta Júlia Soler deja el Cadí La Seu tras tres temporadas y media

La Seu d'Urgell (Lleida), 2 jun (EFE).- El Cadí La Seu ha informado este lunes que la escolta Júlia Soler, que finalizaba contrato esta temporada, no seguirá en el club catalán.

Soler, nacida en Banyoles hace 23 años y que en las próximos días podría hacer oficial su fichaje por el Joventut Badalona, fue una de las mejores jugadoras del Cadí esta temporada.

Y es que, a las órdenes de Isaac Fernández, ala exterior catalana, ha disputado este curso 30 partidos promediando 9,4 puntos, 4,1 rebotes, 3 asistencias y 10,3 créditos de valoración.

La baja de Júlia Soler se une a las de la veterana pívot 'Mima' Coulibaly, la escolta Nina Begocevic, y las ala-pívot Ana Mandic y Seehia Ridard.

Soler, que llegó al Cadí La Seu en 2021 procedente del UNI Girona, inicialmente como cedida, se ha despedido del club y la afición ilerdense con una carta publicada en sus redes sociales.

"Ha llegado el momento de cerrar mi etapa como jugadora del Cadí La Seu. Una etapa muy importante para mí. Me he sentido como en casa desde el primer día que llegué y ha sido aquí en el Sedis donde he podido crecer, como jugadora y como persona. He aprendido, he madurado y he vivido experiencias que me llevaré para siempre", ha escrito. EFE

