Aznar asegura que España está "en manos de los bajos fondos" y pide al PP "cabeza fría pero tensión vital máxima"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves que España está "en manos de los bajos fondos" y ha pedido al PP que lidera Alberto Núñez Feijóo "cabeza fría pero tensión vital máxima", dado que, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no va a adelantar las elecciones generales. Además, ha rechazado la presentación de una moción de censura porque está "condenada al fracaso".

"Hablo de la cabeza fría porque sinceramente creo que las cosas condenadas al fracaso lo que producen es más frustración", ha declarado Aznar en la clausura en Madrid del ciclo FAES '¿Hacia dónde va la relación transatlántica?'.

Las declaraciones de Aznar se han producido poco después de que el presidente del PP haya animado a los socios del PSOE a apoyar una moción de censura ante la "corrupción que rodea" al Gobierno. "Nadie puede ignorar el estado de putrefacción", ha asegurado Feijóo, para anunciar además una manifestación en Madrid el próximo 8 de julio contra el Ejecutivo "indecente" de Sánchez.

"EL HEDOR QUE PRODUCE ESTA SITUACIÓN ES INSOPORTABLE"

Aznar ha recordado que hace 10 días, en un acto con el expresidente Felipe González, ya dijo que hay que "tener cuidado cuando los bajos fondos de la sociedad ascienden a puestos de responsabilidad".

* "Y España, hay que decir, está en manos de los bajos fondos, desgraciadamente. Esto es muy duro decirlo, esto es muy difícil decirlo, pero es así. Estamos en manos de los bajos fondos", ha abundado.

El expresidente ha afirmado que "el hedor que produce esta situación es absolutamente insoportable" y ha avisado que "el daño que va a producir va a ser enorme", dado que afecta a distintas instituciones como la Presidencia del Gobierno, la Fiscalía General del Estado o las Fuerzas de Seguridad. A su entender, "no queda una institución por tocar" y "dañar".

"Para superar esto solamente hay tres caminos": "o dimite los bajos fondos, cosa que no parece probable; o hay una moción de censura para acabar con los bajos fondos, cosa que no es posible; o hay unas elecciones", ha añadido.

"FALTAN DOS AÑOS PARA LAS ELECCIONES"

En este contexto, Aznar ha pedido a su partido "cabeza fría pero tensión vital máxima" porque "faltan dos años para las elecciones". "Y lo que estamos viendo ahora me temo que sea poco para lo que vamos a tener que ver", ha advertido, para añadir que él cree además que "los bajos fondos son capaces de hacer cualquier cosa".

Al ser preguntado expresamente si contempla elecciones anticipadas, Aznar lo ha descartado de plano. "Yo no contemplo ninguna posibilidad de un adelanto electoral, salvo que los bajos fondos que están ahora arriba quieran volver a los bajos fondos y cosa que me parece que es un deseo que no nos van a dar a la mayoría de los españoles", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que, "como es absurdo apelar al sentido nacional", al "sentido de Estado" o al "sentido común" porque "no lo tienen", no hay que "perder el tiempo" sino que hay "prepararse para unas elecciones con la cabeza fría y la tensión vital muy alta".

Meses después de sus declaraciones asegurando que 'el que pueda hacer, que haga', Aznar se ha reafirmado en aquellas palabras alegando que "no es tiempo de neutralidades" ni de "inhibición" sino que es "tiempo de urgencia".

DEFIENDE EL LIDERAZGO DE FEIJÓO Y PIDE UN CONGRESO SIN DISCUSIÓN

Ante el congreso nacional que el PP celebrará a primeros de julio, Aznar ha asegurado que hace falta un "programa de recuperación nacional, de recuperación institucional, de transformación y reforma económica, de regeneración social y de recuperación de su presencia internacional". Para eso, ha proseguido, se necesita "un Gobierno muy fuerte".

Dicho esto, ha puesto en valor el liderazgo de Feijóo para afrontar la actual situación y ha añadido que lo que hace falta es que "todos los demás ayuden" todo lo que puedan para que "salga bien".

"Creo que el liderazgo del PP está hoy muy bien representado. Yo creo que el Congreso del Partido Popular no debe discutir, debe ser consciente nada más que de la situación de España y debe poner su foco nada más en cómo podemos convencer a la mayoría de los españoles para solventar esta situación de nuestro país", ha resaltado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE QUERER "DECLARAR LA GUERRA A ISRAEL"

Por otra parte, Aznar ha criticado el choque del Gobierno de Pedro Sánchez con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y le ha afeado que esté "empeñado en declarar la guerra a Israel". "No en declarar la guerra al grupo terrorista que ha atacado a Israel, sino en declarar la guerra directamente a Israel", ha aseverado.

Tras asegurar que el presidente de EEUU, Donald Trump, tiene que tomar ahora algunas decisiones "determinantes" como qué hacer con Rusia, Aznar ha indicado que la decisión que "se debe tomar es rearmar a Ucrania" y "fortalecer" a ese país para "mandarle un serio aviso a Putin".

Aznar, que ha asegurado que la "OTAN debe expandirse", ha destacado que la base esencial del atlantismo "no ha cambiado". "El pacto atlántico es un pacto político, fundamentado justamente en la defensa de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho, de la pluralidad, de la tolerancia, aquello que ha dado estabilidad y seguridad al mundo", ha explicado.