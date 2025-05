Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG piden tramitar con urgencia la ley del alquiler temporal

Madrid, 27 may (EFE).- Los promotores en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley que regula los alquileres de temporada y de habitaciones -Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG- han pedido este martes que se tramite por el procedimiento de urgencia, dada la "emergencia habitacional" que vive España.

Los partidos a la izquierda del PSOE reivindican así su iniciativa, dirigida a combatir el uso fraudulento de los alquileres temporales, frente a la registrada la semana pasada por el grupo socialista, que rechazan porque contiene "regalos fiscales a los rentistas".

"Las fuerzas a la izquierda del PSOE hemos unido voluntades para exigir que la regulación del alquiler de temporada se tramite ya por el procedimiento de urgencia", ha explicado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello en rueda de prensa.

Pisarello ha advertido al PSOE de que el Gobierno "no puede tener una política estrábica, con un ojo puesto en la defensa de los inquilinos y el otro pendiente de complacer a los rentistas y especuladores".

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha replicado que su iniciativa legislativa tiene "palo y zanahoria", es decir, bonificaciones fiscales para favorecer que salgan viviendas vacías al mercado y un aumento de la fiscalidad para los pisos turísticos y los compradores de vivienda extracomunitarios.

Ha argumento que igual que a la izquierda no le gusta la "zanahoria", a la derecha no le gusta el "palo", pero ha defendido que la ley que propone su grupo es "muy razonable" y se ha mostrado dispuesto a "negociar con todos los que en otras ocasiones dan apoyo a las políticas del PSOE o del Gobierno".

También en rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, ha afirmado que "cuesta entender al PSOE a veces" y ha criticado que los socialistas presentaran su iniciativa dos días después de votar en contra en la Mesa del Congreso de desbloquear la de sus socios.

Martínez ha manifestado su disposición a negociar las medidas del PSOE, pero ha hecho hincapié en que no comparte dar "regalos fiscales a los rentistas, por una cuestión de fondo y porque no funcionan, no han funcionado nunca", ha advertido. EFE