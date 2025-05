Montserrat afea a Mónica García que no se ocupe de Ceuta y Melilla, “su única competencia”

Melilla, 23 may (EFE).- La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de no ocuparse de “la única cosa en la que tiene competencia”, que es la gestión sanitaria de Melilla y Ceuta, dado que no está transferida y sigue en manos del Estado.

A preguntas de los periodistas durante su visita a Melilla encabezando una delegación de europarlamentarios populares, Montserrat ha sido muy crítica con la ministra por la situación sanitaria de las dos ciudades autónomas, en las que el Gobierno de Sánchez “no ha hecho absolutamente nada durante siete años”.

Dolors Montserrat, que fue ministra de Sanidad entre 2016 y 2018, ha afirmado que el Ejecutivo español “no está al lado de los profesionales” sanitarios, a pesar de que Ceuta y Melilla, “por su situación especial, necesitan sanitarios de todas las áreas”. EFE

