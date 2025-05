La cantaora Rocío Márquez desafía las formas convencionales en 'Himno vertical'

Huelva, 22 may (EFE).- La cantaora onubense Rocío Márquez, una de las voces más destacadas del flamenco actual, ha lanzado su nuevo trabajo discográfico, 'Himno vertical', un álbum profundamente conceptual que desafía las formas convencionales de creación, interpretación y escucha.

El álbum, según ha explicado en un comunicado, "no se limita a ser una colección de cantes, sino que se presenta como un cuerpo vivo, una ceremonia en sí misma: un réquiem no de despedida, sino de tránsito; un himno no de imposición, sino de escucha; una espiral donde vida y muerte se funden en una danza eterna".

Este nuevo trabajo, autoeditado y producido junto a Pedro Rojas Ogáyar, es "un canto a la transformación, una ceremonia circular en la que el principio y el final se abrazan en una danza eterna".

Lejos de ser un réquiem que llora la ausencia, 'Himno vertical' propone "un ritual que celebra la transición, la pertenencia a algo mayor, y cuestiona de raíz la idea de autoría como firma individual".

Musicalmente, el disco es un espacio de confluencia entre lo clásico, lo flamenco y lo experimental.

Acompañada únicamente por una guitarra española y una eléctrica, Rocío Márquez despliega su cante con una libertad creativa desbordante.

El repertorio incluye fandangos, tangos, verdiales, soleá, seguiriya, malagueña y bulerías, con letras propias y textos de William Shakespeare, Juan de la Encina y Friedrich Schiller, entrelazados desde una perspectiva artística.

Este nuevo trabajo reafirma a Rocío Márquez como una de las artistas más inquietas y fundamentales del flamenco contemporáneo.

Su trayectoria -que incluye discos clave como 'Firmamento', 'Visto en el jueves' o 'Tercer cielo' junto a Bronquio- se enriquece ahora con una propuesta llamada a dejar huella.

La artista, que ha compartido escenario y estudio con figuras como Jorge Drexler o Christina Rosenvinge, invita en 'Himno vertical" a participar de "un rito sin protagonistas, donde todo -hasta lo más cotidiano- se torna sagrado". EFE

lra/vg/ros