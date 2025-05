Sito Alonso: “Somos incómodos para Unicaja, el claro candidato a ganar la Liga”

Málaga, 18 may (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dijo tras la derrota en la prórroga por 104-93 ante el Unicaja que su equipo “es un rival incómodo” para el conjunto malagueño, al que considera como el principal “candidato” a ganar la Liga Endesa este año.

“Somos un rival incómodo para Unicaja, intentamos luchar siempre. Orgullosos de este partido, íbamos doce abajo y volvimos a tener opción clara de ganar el partido”, señaló el técnico en la rueda de prensa pospartido, en la que ahondó en más claves que explican el tropiezo.

“No hemos tenido esa fortuna y ellos han estado excelsos en los últimos minutos. En la prorroga parecíamos un equipo sin poder para reaccionar, y Unicaja contó con la aparición del que para mí es su jugador más decisivo en el último mes, que es Tyson Pérez”, destacó.

“No pienso en lo que nos han faltado. Somos el único equipo que hemos privado al Unicaja de un título, el año pasado, que yo creo que si llegan a pasar a la final de Liga ACB la hubieran ganado o hubieran competido más que nosotros. No tengo nada que reprochar a mis jugadores”, subrayó Alonso.

“Hemos competido hasta el final contra el mejor equipo de la competición. Son un claro candidato a ganar la liga. Ganar aquí no es fácil. Tienen mucho talento, en los momentos importantes tienen a jugadores que aprietan en defensa. Son la alternativa a los poderosos”, añadió.

Esta derrota complica al UCAM Murcia su clasificación para las eliminatorias por el título de liga y, preguntado por si le parecería “injusto” no jugarlas, dijo que “no", porque las injusticias las ve "en otro tipo de cosas”.

“El que no reconozca que UCAM no tiene el mismo nivel presupuestario que Valencia y Unicaja es un mentiroso compulsivo. Nosotros tenemos que competir contra ellos por otra vía, la competitiva. Este año no sé si llegaremos a play off, pero el año que viene vendrán cosas estupendas”, aseguró Sito Alonso sobre este asunto.

Por último, opinó sobre los constantes parones en el partido para revisar jugadas en la pantalla de videoarbitraje: “Tienen una herramienta que les han dado ('instant replay'), pero el otro día lo dije: nos encanta el baloncesto y en algún partido me he aburrido por los parones. Lo digo como espectador”.

“Hay que buscar el dinamismo en el baloncesto. Nos estamos jugando mucho y cuanto más precisos seamos, mejor. Creo que hay que darle una vuelta a eso para ser justo con todo y ayudar a los árbitros también”, concluyó. EFE

