López Miras denuncia que el recorte del trasvase "es el mayor ataque a la Región de Murcia en los últimos 50 años"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras denunció hoy desde San Pedro del Pinatar que "el recorte del 50 por ciento al Trasvase Tajo-Segura es el mayor ataque político que ha sufrido la Región de Murcia en los últimos 50 años", y avisó de que "no lo vamos a permitir". Así, afirmó que "tenemos que parar entre todos los planes de Sánchez para acabar con el Trasvase. Toda la sociedad unida tiene que parar este atropello".

Durante la clausura del Congreso del Partido Popular de San Pedro del Pinatar, en el que Pedro Javier Sánchez Aznar fue elegido nuevo presidente local del partido, López Miras alertó de que "el PSOE quiere dejarnos sin agua. Así de crudo", y recordó que "ya nos dejaron sin Plan Hidrológico Nacional y ahora quieren dejarnos sin Trasvase".

El presidente regional del PP defendió que "el Trasvase no solo riega nuestros cultivos. Es economía, es empleo, es industria agroalimentaria, es el sector logístico y también el sector servicios. Miles y miles de familias viven del trasvase". Asimismo, criticó que este recorte "lo están decidiendo políticos del PSOE en un despacho", sin informes científicos "y sin atender al sentido común ni a la justicia".

López Miras acusó al PSOE de actuar "por ideología" en este asunto y de estar cumpliendo "el compromiso que Pedro Sánchez hizo en Albacete en 2018, cuando prometió acabar con el trasvase". En este proceso, lamentó, Sánchez "está contando con la complicidad del PSOE de la Región de Murcia. Eso es lo más grave".

Respecto a las alternativas que defiende el Gobierno central, el presidente del PP regional fue tajante: "No hay que ser ingeniero hidráulico para saber que el agua desalada no sustituye al Trasvase. Y menos aún cuando prometen desaladoras fantasma que no sabemos de dónde salen, ni cuánto cuestan ni de dónde va a salir el dinero. Es una maniobra de maquillaje. La solución es mucho más sencilla: que no recorten el Trasvase".

López Miras defendió la gestión del agua que se realiza en municipios como San Pedro del Pinatar, "uno de los más eficientes de toda la Región, con un aprovechamiento del 93 por ciento", y puso en valor que "nadie gestiona el agua como nosotros".

"ES DIFÍCIL HACER MÁS QUE PEDRO JAVIER SÁNCHEZ EN MENOS TIEMPO"

Pedro Javier Sánchez Aznar fue elegido nuevo presidente del Partido Popular de San Pedro del Pinatar con el respaldo mayoritario de los afiliados en el Congreso local extraordinario celebrado hoy. Fernando López Miras subrayó que Sánchez Aznar "se ha ganado ese respaldo" y reconoció el trabajo que ha realizado como alcalde desde que tomara posesión en abril de 2024: "Es difícil hacer más en menos tiempo".

López Miras elogió "la ilusión, el compromiso y la cercanía" del nuevo presidente local, y subrayó que "desde el primer momento entendió que gobernar no es encerrarse en un despacho, sino patearse las calles, escuchar a los vecinos y resolver problemas".

También destacó la labor del equipo municipal con proyectos que van a mejorar el día a día de los ciudadanos, como la estación de bombeo de aguas residuales de Lo Pagán, las obras de urbanización del Plan Parcial junto a la Santísima Trinidad o el trabajo conjunto con la Comunidad para mejorar el centro de salud de San Pedro y poner en marcha un consultorio en Lo Pagán.

Durante su intervención, el presidente regional del PP resaltó que San Pedro del Pinatar "registró cifras récord de turismo en 2024", gracias a una estrategia municipal "atractiva, sostenible y con actividad durante todo el año". Además, subrayó el compromiso del Ayuntamiento con el comercio local y la participación de los jóvenes en la vida pública del municipio.

López Miras también tuvo palabras de reconocimiento para la presidenta saliente, Visitación Martínez, a la que definió como "el alma y la brújula del partido en San Pedro" y un "referente institucional en toda la Región de Murcia". "Pedro Javier, tu antecesora en este cargo es el mejor espejo en el que puedes mirarte", concluyó.

Por su parte, Pedro Javier Sánchez Aznar ha subrayado que "lideraremos un PP con compromiso y responsabilidad para avanzar hacia un futuro mejor para San Pedro del Pinatar". "Un equipo renovado, diverso y comprometido, que representa una forma de hacer política cercana, honesta y con proyecto de futuro", ha incidido.

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con el municipio, "con una visión ambiciosa que sitúe a San Pedro del Pinatar como un referente en el Mar Menor y en la Región de Murcia", apostando por un desarrollo sostenible que respete nuestras tradiciones e impulse el futuro. Todo ello, ha añadido, "dentro del proyecto nacional que lideran Feijóo y López Miras, basado en los valores firmes del Partido Popular: libertad, unidad, esfuerzo, igualdad y vocación de servicio".