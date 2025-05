Maroto carga contra Almeida, "el aguafiestas", y asegura que "no va a lograr que el delegado no esté con los madrileños"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha cargado contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a quien le ha llamado "aguafiestas", y ha asegurado que "no va a lograr" que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no esté con los madrileños".

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al acto en el Palacio de Cibeles después de que el Ejecutivo de Almeida no haya invitado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, al acto institucional de entrega de medallas de San Isidro por sus "ataques constantes e insultos recibidos contra el Ayuntamiento y la Comunidad".

"El delegado del Gobierno tiene una presencia importante en Madrid. Está en la misa, como no puede ser de otra manera, y va a estar en la fiesta de todos los madrileños en La Pradera. San Isidro es una fiesta popular y desde luego el aguafiestas del alcalde no va a lograr que su delegado no esté hoy con los madrileños y madrileñas", ha subrayado.

Preguntada por su presencia en el acto institucional del Consistorio, a diferencia del PSOE que no acudió al Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, la edil socialista ha recordado que San Isidro es patrón de la ciudad y "una fiesta popular" para añadir que "están representando a los madrileños" porque "forman parte de la Corporación municipal".

"Al PP le gustan más las polémicas que respetar lo que es la institución y la lealtad institucional. Desde luego nosotros no vamos a dejar los espacios políticos y la principal diferencia es que formamos parte de la Corporación municipal. Esto se le olvida mucho al señor Almeida", ha indicado.